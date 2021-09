Covid. Lunedì a Villorba parte erogazione terza dose di vaccino

COVID. LUNEDI’ ALLE 10.00 A VILLORBA (TV) PARTE EROGAZIONE TERZA DOSE DI VACCINO. PRESENTI PRESIDENTE REGIONE VENETO E GEN. FIGLIUOLO

Lunedì prossimo 20 settembre alle ore 10.00 all’hub vaccinale ex Maber di Villorba, il Presidente della Regione e il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo, daranno il via all’operazione di somministrazione della terza dose, nell’ambito della Campagna vaccinale contro il Covid-19 in Veneto.

A questa prima fase saranno interessate persone portatrici di situazioni ad alto rischio, come malati oncologici, trapiantati o in attesa di trapianto, immunodepressi. ATTENZIONE: al fine di evitare spiacevoli dinieghi, per accedere all’evento sarà necessaria la preventiva effettuazione di un tampone.