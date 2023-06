Adiconsum sostiene l’adozione di norme migliorative per la sicurezza stradale dei cittadini

Adiconsum sulla sicurezza stradale esprime preoccupazione per il numero elevato di morti sulle strade nel 2022 e chiede un intervento deciso del Governo attraverso la riforma del Codice della Strada. Adiconsum sostiene la regolamentazione della diversificazione della mobilità su strada, incluso il pacchetto di norme sulla micromobilità contenuto nel disegno di legge in via di definizione.

ROMA. Adiconsum nazionale esprime preoccupazione per il numero elevato di morti sulle strade nel 2022 (3.120) e chiede un intervento deciso del Governo attraverso la riforma del Codice della Strada.

Il Segretario nazionale, Andrea Di Palma, condivide la posizione del Ministro Salvini espressa al Question time alla Camera e sostiene la regolamentazione della diversificazione della mobilità su strada, inclusa la micromobilità.

Adiconsum accoglie favorevolmente il pacchetto di norme sulla micromobilità contenuto nel disegno di legge in via di definizione, che prevede l’introduzione di casco, targa e assicurazione obbligatorie, nonché sanzioni per le violazioni della normativa.

La sicurezza stradale è un tema prioritario e Adiconsum sostiene le misure che mirano a migliorarla, senza penalizzare chi rispetta le regole. Si auspicano inoltre maggiori controlli da parte delle Autorità preposte.