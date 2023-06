La mostra su Frida e Diego al San Gaetano attrae 90 mila visitatori e si prepara a partire per l’Australia

La mostra “Frida Kahlo e Diego Rivera. La collezione Gelman” ha attirato 90.000 visitatori al San Gaetano di Padova dal 14 febbraio al 4 giugno 2023. Curata da Daniela Ferretti, la mostra ha presentato le opere iconiche dei due artisti e offerto una ricca offerta didattica di approfondimento, attirando un pubblico variegato e appassionato. La mostra si prepara per la prossima tappa in Australia.

PADOVA. 90 mila sono stati i visitatori di “Frida Kahlo e Diego Rivera. La collezione Gelman”, mostra che domenica 4 giugno ha chiuso i battenti al San Gaetano di Padova. L’esposizione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, organizzata dalla Vergel Foundation, MondoMostre e Skira, in collaborazione con l’Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con la curatela di Daniela Ferretti, era stata aperta al pubblico lo scorso 14 febbraio, in concomitanza con la Festa degli Innamorati.

Frida e Diego e la loro infuocata storia d’amore e d’arte ha coinvolto un pubblico che gli organizzatori definiscono ampio e appassionato, che è arrivato al San Gaetano conoscendo già le storie dei due artisti, riconoscendo in mostra i loro capolavori più iconici e scoprendo anche parti meno note della loro produzione, l’ambiente in cui si è sviluppato il loro talento e i momenti salienti della loro vita.

“L’entusiasmo con il quale il Comune di Padova ha accolto il progetto e collaborato alla sua costruzione è stato motivo di estrema soddisfazione per MondoMostre, così come l’aver dato la possibilità al pubblico di poter ammirare una mostra che è protagonista di un tour mondiale di grande successo”, afferma Simone Todorow di San Giorgio, Amministratore delegato di MondoMostre.

Che si sia trattato di un pubblico molto motivato e molto coinvolto lo confermano anche gli ottimi risultati del bookshop. “Per Skira un’altra occasione importante di collaborazione con il Comune di Padova, che si aggiunge alla gestione del bookshop nella prestigiosa cornice del Museo Eremitani”, afferma Andrea Garbetta, Responsabile Mostre Skira.

“Frida e Diego” hanno attratto anche i giovanissimi (gli adolescenti hanno formato oltre il 10 per cento del pubblico), mentre il nucleo quantitativamente più ampio è stato quello della fascia di età 25 – 45 anni. Da segnalare che tante, oltre il 15%, sono state le famiglie che hanno deciso visitare la mostra, a testimonianza di un progetto che ha saputo attrarre un pubblico molto variegato e che ha potuto usufruire di una ricca offerta didattica di approfondimento.

Padova e il Veneto sono stati i serbatoi primi di questo pubblico, ma va sottolineato che circa il 40% dei visitatori è arrivato da fuori regione.

Come si ricorderà, “Frida Kahlo e Diego Rivera. La collezione Gelman” è giunta a Padova come tappa di un tour mondiale, con date molto serrate. Le opere erano giunte al San Gaetano dalla precedente tappa in Nuova Zelanda e sono già ripartite alla volta di una città australiana.

Queste le parole dell’Assessore Andrea Colasio: “Sono particolarmente soddisfatto del bilancio finale della mostra Frida Kahlo e Diego Rivera, che si è confermata un grande successo. È un successo per numero di visitatori, dei quali poco meno della metà sono arrivati a Padova da fuori regione, ma anche per la qualità e il rigore storico artistico della mostra stessa, da tutti riconosciuto e sottolineato. La conferma che si possono fare mostre per un pubblico il più ampio e generalista possibile con un percorso espositivo meticoloso e preciso, ma allo stesso tempo moderno e agevolmente comprensibile anche a visitatori non specialisti. E’ esattamente la linea che come Amministrazione già da tempo abbiamo deciso di seguire, perché la nostra missione, come istituzione pubblica, è quella di mettere arte e cultura a disposizione del maggior numero possibile di persone. Inoltre, mostre come questa sono un importante volano economico per la nostra città e per il territorio. Ringrazio Vergel Foundation, MondoMostre e Skira, con la curatrice Daniela Ferretti per averci fatto innamorare tutti di Frida Kahlo, della sua arte e della sua incredibile e avventurosa vita”.

