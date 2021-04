Addio a Rav Elia Richetti. L’Associazione Venezia: Pesce di Pace lo ricorda con grande rispetto e affetto.

Si è spento domenica 4 aprile Rav Elia Richetti, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Venezia dal 2001 al 2010 e negli ultimi anni Rabbino alla Sinagoga di Via Eupili a Milano. Nadia De Lazzari, Presidente dell’Associazione Venezia: Pesce di Pace, lo ritrae come un uomo di Pace, oltre che voce tenore dei canti sinagogali. Mosso dall’instancabile ricerca del dialogo interreligioso, il 27 settembre 2005 era intervenuto come relatore in occasione del Trialogo, l’evento culturale promosso da Venezia: Pesce di Pace in cui un imam, un rabbino e un sacerdote si confrontavano sul tema dell’Altro. «Ma le domande più critiche – continua la De Lazzari citando le parole di Rav Elia Richetti – sono quelle dei bambini. Sono loro a porti i quesiti più difficili e profondi».

