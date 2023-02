Addio a Maurizio Costanzo

Cosa c’è dietro l’angolo? Quest’oggi tutto o semplicemente quello che è avvenuto. Maurizio Costanzo all’età di 84 anni ci lascia. Icona del giornalismo italiano, conduttore, autore e rivoluzionario della comunicazione.

Nato a Roma il 28 agosto 1938, fin dalla metà degli anni 60 frequenta la radio e scrive testi di canzoni importanti per esempio per Mina per approdare in televisione negli anni 70 come ideatore e conduttore di programmi televisivi che facevano dall’innovazione il loro mantra poetico, Bontà loro a cui si deve la famosa frase “cosa c’è dietro l’angolo geniale e audace che valeva per intero tutta la trasmissione, Acquario, Grand’Italia, Fascination.

Ma tutto questo non era altro che una solenne anticipazionei del Maurizio Costanzo Show, un talk show che ribaltava il talk show, con una formula semplice, invitati e interviste come si fosse tra amici, con personaggi illustri e anche sconosciuti, parvenu che molte volte grazie alla partecipazione allo show entravano nella sfera della notorietà, un salotto scorrevole e trasversale che partiva dalla borgata per arrivare alle personalità più influenti.

Poi nel 1993 l’attentato da cui uscì illeso da parte della mafia che non gli impedì di decuplicare impegni e trovate attraverso il suo talento cristallino e la sua verve creativa, dove il giornalismo trovava sempre la sua massima espressione.

I suoi famosissimi baffi, la passione per la Roma, i gatti le tartarughe le diete e il debole per i bignè, tutti grandi dettagli che svelano la grande semplicità che era poi la sua vera grandezza.

I quattro matrimoni e Maria De Filippi fedele compagna fino alla fine, fino ad oggi quando il grande Maurizio ci ha salutato con massima discrezione e signorilità, uscendo dalla scena in punta di piedi, ma con il fragore della sua immensa personalità..

Ci mancherai molto Maurizio.

Instacult di Mauro Lama