Fioretto, oro a squadre per il trevigiano Elia Pasin

Campionati Europei Under 17 e Under 20 – Tallinn. Elia Pasin oro con la squadra azzurra nel fioretto Under 17. Seconda medaglia in due giorni per Scherma Treviso.

TALLINN – Elia Pasin, fiorettista di Scherma Treviso, ha conquistato la medaglia d’oro nel fioretto a squadre Under 17 oggi a Tallinn, dove sono in corso i Campionati Europei Under 17 e Under 20. Nella giornata che chiudeva il programma dedicato ai Cadetti, l’Italia ha vinto anche un altro oro, grazie alla squadra maschile di sciabola.

Partito con la prima posizione del seeding della gara, il quartetto azzurro di fioretto – composto dall’atleta trevigiano, Mattia De Cristofaro, Fernando Scalora e Jacopo Poggio – ha debuttato nel tabellone dei 16 superando agevolmente la Grecia per 45-24; nei quarti gli azzurri hanno concesso una stoccata in più all’Ucraina, battuta 45-25. Più combattuta la semifinale contro Israele, testa di serie numero 5 del tabellone, incontro nel quale l’Italia ha condotto per la quasi totalità del match ma sempre con poche stoccate di vantaggio fino al 45-39 finale. Il match per l’oro ha visto gli azzurri contrapposti alla Gran Bretagna. Italia avanti con un bel margine già a partire dalla seconda frazione e successo mai in discussione: 45-36. Elia Pasin è stato impiegato sempre, contribuendo fattivamente al successo dell’Italia. La finale ha rappresentato una sorta di rivincita per il trevigiano che nell’individuale aveva chiuso al 9° posto, superato negli ottavi dall’inglese David Sosnov.

TALLIN, CADET EUROPEAN CHAMPIONSHIP IN PHOTO: ita PHOTO BY EVA PAVIA #BIZZITEAM

Per Scherma Treviso è la seconda medaglia in due giorni, dopo l’argento conquistato nella spada a squadre ieri da Dario Benetti. Oggi non è arrivato il tris per la sala della Marca perchè l’Italia di spada femminile che aveva nel quartetto Vittoria Lazzari si è fatta sorprendere nel primo match di giornata dalla Svizzera (45-36) e ha chiuso al 10° posto.

Domani a Tallinn inizia il programma Under 20. La scherma veneta sarà rappresentata da Carlotta Fusetti, la sciabolatrice padovana capace in stagione di vincere ben tre prove di Coppa del Mondo. L’atleta del Petrarca Scherma e del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle gareggerà domani a partire dalle ore 14 nell’individuale e domenica nella prova a squadre.