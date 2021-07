A ZERO BRANCO LA FASE FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO DI

TIRO ALLA FUNE CATEGORIA 700 KG

GARE IN PROGRAMMA SABATO 3 LUGLIO A PARTIRE DALLE ORE 18

NEL PARCO DI VILLA GUIDINI

A giocarsi il titolo sei squadre, provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia

Zero Branco, 1 luglio 2021 – Sarà la cornice del parco storico di Villa Guidini a Zero Branco (TV), il

prossimo 3 luglio, ad ospitare la fase finale del Campionato Italiano di Tiro alla fune su prato,

categoria 700 kg.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italia Giochi e Sport Tradizionali con l’Associazione

Sportiva Taf Scorzè, è patrocinata dal Comune di Zero Branco e vedrà giocarsi il titolo italiano un

totale di sei squadre provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di: Taf Scorzè (VE), campioni di categoria in carica, Taf Vazzola (TV), Taf The Vikings di

Curtarolo (PD), Taf Furie Rosse di Tamai (PN), Taf Tear Force di Polcenigo (PN) e Taf Città di Musile

(VE).

Le compagini giungono alla fase finale di Zero Branco dopo complessive tre prove di qualificazione.

Il commento del consigliere comunale con delega allo sport, con un passato da giocatore di Tiro alla

fune, Andrea Favaretto:

“Siamo davvero soddisfatti di poter ospitare a Zero Branco, per la prima volta in Villa Guidini, le finali

di un campionato italiano di tiro alla fune. Si tratta di uno sport davvero sentito nella nostra

comunità e la stessa società organizzatrice, che ringrazio, ha visto tra le proprie fila, negli anni, alcuni

atleti zerotini: aver messo a disposizione il compendio di Villa Guidini, sono convinto, darà un valore

aggiunto alla manifestazione”.

