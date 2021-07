San Donà di Piave. Scavalca la recinzione di un’abitazione e cerca di rubare una bicicletta. Fermato dai vicini e arrestato dai Carabinieri per furto in abitazione.

Nel corso della serata del 29 giugno 2021, militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di San Donà di Piave (VE), hanno arrestato un 20enne, D.L.M., pregiudicato, residente a Varese, per furto in abitazione.

Alle 21 circa di martedì, il giovane, approfittando dell’assenza dei proprietari che si trovano in vacanza, ha scavalcato la recinzione di un’abitazione sita in via Calnova e si è appropriato di una bicicletta da donna presente nel giardino.

Il malfattore è stato però visto da due vicini di casa che lo hanno fermato lungo la strada mentre cercava di allontanarsi ed hanno chiamato subito i Carabinieri che sono prontamente intervenuti.

Il velocipede è stato sequestrato in attesa di essere restituito all’avente diritto mentre il giovane è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di San Donà di Piave così come disposto dal P.M. – Dott. Giorgio GAVA, e poi tradotto, nel pomeriggio di ieri, all’udienza di convalida che è stata celebrata presso il Tribunale di Venezia.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e la difesa del giovane ha chiesto i termini a difesa; il processo è stato quindi aggiornato al prossimo 6 luglio.

Evidente e fondamentale è stata l’attenzione e la collaborazione della cittadinanza che ha permesso ai Carabinieri di intervenire e fermare l’autore del reato che potrebbe anche essere il responsabile di altri furti verificatisi nella zona e, in merito, i militari dell’Arma stanno effettuando i dovuti accertamenti.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti