A Vittorio Veneto la gara nazionale degli istituti alberghieri

Gara nazionale Istituti Alberghieri: Dal 9 al 12 maggio 2023 Vittorio Veneto diventa la capitale italiana del mondo scolastico e formativo alberghiero grazie alla manifestazione organizzata dal dell’I.P.S.S.E.O.A. “Alfredo Beltrame”, Istituto professionale statale servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera vittoriese e promossa dal Miur che gode del sostegno della Regione del Veneto e del supporto operativo di ben 63 sponsor territoriali.

VENEZIA – “Questo è un evento importante che serve ad accendere il riflettore sulla scuola veneta e a valorizzare il meglio delle nostre scuole (studenti, docenti, dirigenti e formatori), in un settore strategico dell’economia regionale e del made in Italy qual è quello della ristorazione e dell’accoglienza – ha precisato l’Assessore all’istruzione, formazione e lavoro -. Il Veneto ha una minor dispersione scolastica (13 per cento di NEET contro una media nazionale quasi doppia) anche grazie alla valorizzazione di questi percorsi che servono a mettere in luci capacità e competenze poi messe al servizio anche della valorizzazione del territorio”.

“La presenza di due assessori regionali per questa presentazione dimostra la visione unitaria che la Regione ha nel campo della valorizzazione territoriale – sottolinea l’Assessore al turismo del Veneto -. Ho potuto spesso apprezzare la preparazione di questi ragazzi che contribuiscono in maniera determinante a promuovere il territorio, attraverso i prodotti tipici locali e la capacità di proporli in modo adeguato. Questo non è un lavoro di serie B come in molti possono pensare. E l’Istituto Beltrame in tal senso è un vero fiore all’occhiello”.

A presentare la gara, oltre al Sindaco di Vittorio Veneto, la Dirigente dell’Istituto Beltrame Letizia Cavallini che ha spiegato nei dettagli dell’evento che coinvolgerà l’intero capoluogo della pedemontana trevigiana, sottolineando che rientra nel programma di valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La dirigente ha spiegato anche come si svolgerà la gara che vedrà impegnati 25 istituti per un totale di circa 200 persone tra dirigenti, docenti e studenti provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte. L’Istituto ospitante non potrà gareggiare in quanto vincitore della precedente edizione.

“Stiamo celebrando una scuola che è un vanto per tutti – ha sottolineato in conclusione la Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Barbara Sardella – la scuola è un luogo dove si sviluppano le competenze dei ragazzi e ci vuole passione per farlo. E questa esperienza lo dimostra a pieno”.