“Stasera non sono solo in tour”: concerto del cuore di Red Canzian a Silea

Una serata di grandi emozioni: è il dono di Red Canzian ai suoi concittadini. La primavera di Silea si accende con le note dell’attesissimo concerto di uno dei cantanti iconici del panorama italiano, promosso e organizzato dal Comune di Silea, grazie al prezioso supporto delle imprese del territorio. Un eccezionale appuntamento musicale che vedrà lo straordinario artista e cittadino di Silea protagonista della serata evento “Stasera non sono solo in tour” sabato 20 maggio alle 21.00 agli Impianti Sportivi di via Cendon n.25.

SILEA – Red Canzian, con la contagiosa energia che lo contraddistingue, porterà sul palco un concerto dal grande impatto emotivo, che permetterà di ripercorre musicalmente insieme le tappe e i successi della sua carriera e della sua vita. Dagli inizi, quando a sedici anni con il primo complesso suonava le canzoni dei gruppi più famosi, ad oggi, con il lavoro da solista, passando per i brani dei Pooh, molti dei quali scritti da lui.

La novità del concerto saranno i “duetti virtuali” con Mario Biondi, Enrico Ruggeri, Marco Masini e con l’amico di sempre Stefano D’Orazio, performance registrata poco tempo prima della scomparsa.

Red, oltre a cantare e suonare il basso, sarà narratore di tante storie inedite, accompagnato da tre musicisti di grande talento: Phil Mer alla batteria, Alberto Milani alle chitarre e Vanni Antonicelli alle tastiere, ai quali si aggiunge Chiara Canzian, vocalist e grande interprete.

La partecipazione è gratuita e sarà possibile prenotare ore 9.00 di giovedì 4 maggio 2023.

“Sarà il mio concerto del cuore – sottolinea Red Canzian – finalmente a casa: un concerto di duetti virtuali e magici che Silea ed io vogliamo regalare alla nostra gente, ma anche a tutti quelli che verranno da lontano. Mi piace immaginare che la mia terra, bagnata dal Sile, si trasformi per una notte in una piccola Woodstock“.

“Un evento di straordinaria importanza e molto atteso dal pubblico, – spiega il sindaco del Comune di Silea Rossella Cendron – che dà il via agli appuntamenti estivi dei Silea e che, oltre ad esprimere un altissimo valore artistico, mette in luce anche l’impegno della nostra comunità perché è il risultato della grande disponibilità di Red Canzian, nostro illustre concittadino, e della sensibilità delle numerose imprese del territorio, che ringrazio, che hanno scelto di affiancare l’Amministrazione partecipando alle spese organizzative e tecnico-logistiche.”