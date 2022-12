A Vicenza la 95ª Adunata nazionale degli Alpini

Vicenza ospiterà la 95ª Adunata nazionale degli Alpini a maggio 2024. La città è stata la più votata dal Consiglio Direttivo Nazionale ANA, riunitosi il 10 dicembre in Sede Nazionale a Milano. Erano 4 le città in lizza per ospitare l’Adunata nazionale del 2024: Biella, Modena, Viareggio e Vicenza. La città del Palladio ha ottenuto 13 voti, contro i 10 di Biella. È la seconda volta per Vicenza, dopo il raduno del 1991.

“Grazie al team che ha permesso questo risultato, composto dalla Regione Veneto, il Comune di Vicenza, la Sezione Monte Pasubio dell’ANA. Aspettiamo con orgoglio le penne nere nel nostro territorio, consapevoli dell’importanza e dei valori rappresentati dagli Alpini, per impegno sociale, storia e valore”, ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

“L’assegnazione a Vicenza dell’Adunata nazionale degli Alpini 2024 è un importante risultato, di cui andare orgogliosi. Un grande grazie alla Sezione Monte Pasubio e a tutto il team che ha seguito la candidatura. Sarà un grandissimo momento per tutta la città e per il nostro territorio, un’occasione unica per rinsaldare ancora una volta il legame di Vicenza con i suoi Alpini”, ha commentato il consigliere regionale vicentino e capogruppo del PD Veneto, Giacomo Possamai.