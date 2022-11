A Valdobbiadene il workshop tematico “Le Pro Loco e il Patrimonio Mondiale”

Dopo il grande successo riscosso dal Progetto degli “Stati Generali Del Turismo”, torna il Workshop Tematico “Le Pro Loco e il Patrimonio Mondiale” strutturato in due sessioni di lavoro che si terranno, rispettivamente, sabato 26 novembre 2022 alle ore 15.00 a Valdobbiadene (TV) e domenica 18 dicembre 2022 alle ore 09:00 a Conegliano (TV)

Gli “Stati Generali del Turismo dell’Alta Marca”, avviati a Valdobbiadene (TV) il 5 aprile 2019 e facenti parte del Progetto di Sviluppo e Marketing Territoriale – P.S.M.T. Alta Marca (1° stralcio), hanno riscosso un grande successo in tutto il territorio in virtù del coinvolgimento e della partecipazione dei principali stakeholder locali quali gli operatori economici, le Istituzioni, le Imprese, le Associazioni e gli opinion leader locali.

Il Progetto/Evento “Le Pro Loco e il Patrimonio Mondiale”, organizzato dall’Associazione Unpli Treviso con la compartecipazione della Camera di Commercio Treviso-Belluno-Dolomiti, della Fondazione Marca Treviso e finanziato dal GAL Alta Marca, costituisce un ulteriore stato di avanzamento del Progetto di Sviluppo e Marketing Territoriale dell’Alta Marca Trevigiana ideato dalla Atlantide – Società del Gruppo Italia specializzata in Sviluppo e Marketing Territoriale a livello nazionale – la quale ha basato il centro del Progetto stesso sull’elemento strategico dell’”animazione socio-economico-culturale”

Nel corso di questo primo workshop tematico “Le Pro Loco e il Distretto del cibo” che si terrà sabato 26 novembre 2022, a partire dalle ore 15:00, presso l’Auditorium Palazzo Piva di Valdobbiadene (TV), Le Pro Loco del territorio – quali principali custodi del patrimonio culturale “immateriale” dell’Alta Marca Trevigiana – avranno l’occasione, oltreché di valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica locale, di confrontarsi con l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene per la presentazione delprogetto di costituzione della “Comunità Pro Loco per le Colline del Prosecco”, una nuova realtà associativa territoriale che si prefigge l’obiettivo di rafforzare il “SISTEMA AZIENDA TERRITORIO” con finalità di promozione, in Italia e nel Mondo, di un’immagine omogenea e coordinata del “Prodotto Turistico Alta Marca”.

L’Evento, dopo i saluti istituzionali e le prime relazioni introduttive, si articolerà nella successione di 3 “Panel” tematici aventi ad oggetto:

1- “IL TURISMO CULTURALE E PAESAGGISTICO E LA VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELL’IDENTITA’ LOCALE: L’ATTIVITA’ DELLE PRO LOCO NEL SITO UNESCO”;

2- “IL PROGETTO DI SVILUPPO E MARKETING TERRITORIALE E GLI STATI GENERALI DEL TURISMO: LA GOVERNANCE PARTECIPATA – L’ANIMAZIONE TERRITORIALE PER IL COINVOLGIMENTO E LA CONDIVISIONE DELLA COMUNITA’ LOCALE – “FARE SISTEMA” TRA ISTITUZIONI – PRO LOCO E IMPRESE NEL SITO UNESCO”;

3- “IL TURISMO ENOGASTRONOMICO: “LE PRO LOCO E IL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA: METTERE IN RETE I BENI DEL PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE”;

Tra gli ospiti e i relatori previsti, saranno presenti – anche da remoto – il Presidente Onorario Beni Italiani Patrimonio Mondiale l’Ing. Claudio Ricci, il Presidente Unpli Treviso Giovanni Follador, il Presidente GAL Alta Marca Dott. Giuseppe Carlet ed il Presidente del sito UNESCO “Colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano” Dott.ssa Marina Montedoro.

Questa I^ sessione di lavoro costituirà un passaggio preliminare fondamentale dell’Evento “Le Pro Loco e il Patrimonio Mondiale” che seguirà in data 18 dicembre 2022 a Conegliano (TV) presso l’Aula Magna del Convento San Francesco, durante il quale le idee, le riflessioni e le proposte maturate saranno condivise, confrontate e ampliate dal contributo di importanti partecipanti istituzionali, imprenditoriali e associazionistici di livello regionale e nazionale.

Per info, prenotazioni e adesioni: +39 347 595 8739 – [email protected]

