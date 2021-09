A Roncade arriva il circo Patuf con il suo carico di risate e di sogni

In arrivo da Noale, dove ha fatto segnare ad ogni spettacolo il tutto esaurito, il Circo Patuf, compagnia teatrale di artisti di strada, approda per la prima volta a Roncade. Dal 1^ al 10 ottobre sotto il tendone allestito presso il Campo C, area verde di via Vivaldi, sarà possibile assistere allo spettacolo dal titolo “Bu!”. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Roncade in collaborazione con il Comune.

Tema dello spettacolo è la paura, quella che ciascuno di noi ha vissuto in alcuni momenti particolari della propria vita. La paura, come sa bene la simpatica Bu! protagonista del nuovo spettacolo, può giocare brutti scherzi. L’unico modo per vincerla è sfidarla e non rinchiuderla dietro ad una porta, perché prima o poi essa riappare. E’ davvero divertente e istruttivo (anche per i grandi) lo show che la compagnia di artisti italo/sud-americana sta portando nelle piazze di tutto il Veneto in questo 2021, ancora segnato dalle paure seminate dalla pandemia.

Come sempre il Circo Patuf sa aprire i cuori alla speranza: il nuovo spettacolo è quindi un toccasana perché affronta un tema delicato ma lo fa velandolo e travestendolo di comicità.

Per assistere agli spettacoli (giorni feriali alle ore 20.30; il sabato anche alle ore 17.00 e la domenica solo alle 17.00; non ci saranno spettacoli invece i giorni 4 e 5) si deve chiamare il numero 3927342915 e prenotarsi.