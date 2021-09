Santa Maria di Sala. Incendio magazzino autorimessa. Nessun ferito

Poco dopo le 8:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Desman a Sant’Angelo di Santa Maria di Sala per l’incendio di un annesso di un’abitazione adibita a magazzino e ricovero auto: nessuna persona è rimasta ferita. Numerose le chiamate alla sala operativa del 115 per l’alta colonna di fumo visibile a chilometridi distanza. I vigili del fuoco arrivati da Mira, Mestre, Padova e con l’apporto dei volontari di Mirano e Borgoricco con 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 20 operatori, hanno subito circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento delle strutture attigue. Nell’incendio sono andate bruciate due auto, alcuni pneumatici e del pellet e altro materiale che si trovava sotto la struttura di circa 200 mq, di cui è andata danneggiata anche la copertura. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora sul posto una squadra per gli ultimi controlli di sicurezza.