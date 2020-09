A Mogliano sono ripresi i furti notturni dei volanti delle auto posteggiate

Moglianesi proprietari di auto BMW, Mercedes o comunque di grossa cilindrata, fate attenzione perché sono ripresi i furti notturni dei cruscotti e volanti di questo tipo di auto.

L’ultimo furto è avvenuto in via Pia durante la note di venerdì nonostante la movida fosse in pieno svolgimento con tanta gente in circolazione..

Ad una BMW parcheggiata sotto casa del proprietario proprio in via Pia è stato rubato il volante con un danno economico di un certo rilievo non solo per il costo del volante, ma anche per l’impossibilità di muovere l’auto che serve per il lavoro.

Giunge notizia che la stessa cosa durante la notte di venerdì è toccata ad altri due moglianesi proprietari di BMW.

Ed è ancora andata bene nella disgrazia, perchè in molti casi, avvenuti ad esempio a Jesolo, è stato portato via l’intero cruscotto, non solo il volante.

Questo tipo di furti sono opera di ladri estremamente esperti, professionisti sembrerebbe. Sono veloci e molto precisi, insomma una banda composta da tecnici che sanno come operare senza farsi notare.

