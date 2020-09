Esauriti con un mese d’anticipo gli alberi donati da Veneto Agricoltura

Meli selvatici, querce, tigli, frassini ma anche prugnoli, piante di biancospino, sanguinella, lantana. Tutti rigorosamente autoctoni. Sono alcuni degli alberi e arbusti che Veneto Agricoltura ha donato ai cittadini all’interno del progetto “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”.

I giovani alberelli e gli arbusti si potevano prenotare sul sito dedicato entro il 15 ottobre prossimo, ma le richieste, veramente numerose, hanno già raggiunto il tetto massimo di 70mila piante con ben un mese d’anticipo.

Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana nasce “per migliorare le caratteristiche ambientali del territorio, importante ruolo svolto dagli alberi nella mitigazione climatica e ambientale, nel miglioramento del paesaggio e della qualità della vita”.

Per quest’anno, il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza, ha prodotto 70mila piante da donare ai cittadini veneti. Che sono già finite: “Abbiamo raggiunto il numero massimo di piante ordinabili: 70mila. Ringraziamo tutti i cittadini della Regione del Veneto che hanno partecipato al progetto. Avete aderito veramente in tanti!”, si legge oggi nel sito.

Ora spetterà alle amministrazioni comunali occuparsi del ritiro e della consegna gratuita ai cittadini.

