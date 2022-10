A Chioggia arriva la Festa del Volontariato

Sono già 18 le associazioni di volontariato del territorio che hanno aderito alla Festa del Volontariato in programma a Chioggia domenica 9 ottobre 2022 dalle 9.00 alle 17.00. Per l’occasione Corso del Popolo si animerà con gli stand dei volontari che si presentano così alla cittadinanza e ai turisti.

Un appuntamento voluto dall’assessore alle Politiche Sociali Sandro Marangon che ha inteso così dare la doverosa visibilità a quell’esercito pacifico e silenzioso che tutti i giorni si mette gratuitamente a servizio della collettività.

“Questa iniziativa nasce dall’esigenza di fare rete che mi è stata segnalata incontrando le varie associazioni – ha sottolineato l’assessore Marangon. E’ importante conoscersi e collaborare perché l’obiettivo è comune. Lo viviamo anche come un ritorno alla normalità. Non dobbiamo dimenticare che due anni di Covid hanno allentato le relazioni, molte associazioni avevano sospeso le attività, a parte quelle operative per rispondere all’emergenza, e colgo l’occasione per ringraziare una volta di più tutti coloro che durante la fase acuta della pandemia si sono prodigati nelle operazioni di aiuto mettendo a rischio anche la propria salute. Infine lancio un invito ai cittadini, in modo particolare ai giovani: impegnatevi nel volontariato, mettetevi a disposizione. Si può scegliere l’ambito di intervento che sentiamo più vicino a noi, c’è tanto da fare e aiutare gli altri aiuta anche noi stessi”.

L’Albo delle associazioni di volontariato del Comune di Chioggia conta una trentina di enti benefici per un totale di oltre 500 persone coinvolte, e il calcolo è per difetto se si pensa a tutti coloro che donano il proprio tempo agli altri pur non facendo parte di associazioni.

Il programma della Giornata

Numerose le iniziative previste per animare la Festa. L’inizio della giornata è previsto per le ore 9.00. Solo per citare alcuni dei momenti in programma: in piazza Vigo la Protezione Civile farà una simulazione di un’emergenza meteo, con un piano di intervento in caso di allagamento; l’associazione Andos, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, porterà in piazza una dottoressa per fornire informazioni dettagliate alle donne; la Croce Rossa simulerà degli interventi di primo soccorso all’ingresso di Corso del popolo. presente anche la Penny Wirton, associazione che in tutta Italia si occupa dell’insegnamento della nostra lingua ai migranti.

In Piazza del Popolo ci sarà anche il gazebo del Centro Servizi del Volontariato di Venezia, organismo che raggruppa tutte le Associazioni di volontariato e di cui è presidente Mario Morandi. Verrà allestito anche lo Spazio Bimbi in Piazza Duomo e spettacolo di cabaret in piazza Vigo alle ore 17.00 con i “Pochi ma buoni”.

Il Corso resterà chiuso dalle 8.00 alle 20.00. Confermato anche il consueto mercatino dell’antiquariato in Piazza Granaio e davanti al Municipio.