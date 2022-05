A 102 anni legge il giornale tutte le mattine

Compleanno ultracentenario a Monastier. A festeggiare Maria Perinotto anche il vicesindaco e l’assessore allo sport di Roncade.

Dopo il duro periodo della pandemia, Villa delle Magnolie torna finalmente a festeggiare i traguardi centenari dei suoi ospiti. Nonostante in questi due anni di restrizioni le iniziative per i compleanni non siano mai venute meno nella struttura di Monastier di Treviso, poter ritornare a festeggiare in un contesto più libero e sereno, in compagnia di tutti gli ospiti e amici, è una gioia che si aggiunge alla soddisfazione di essere diventata ultra-centenaria!

Sì, perché la signora Maria, nata il 24 aprile del 1920, ha compiuto la bellezza di 102 anni!

E’ stata una festa in grande stile: tanti fiori, regali, l’orchestra con la musica di Luca Bonesso, una grande torta e gli auguri portati personalmente, oltre che dalla direzione della struttura, dal vicesindaco Sergio Leonardi e l’assessore allo Sport Loredana Crosato di Roncade, paese a cui Maria è molto legata.

Un traguardo, quello di Maria Perinotto, che solo in pochi hanno la fortuna di raggiungere, soprattutto in gamba e in salute come è lei. La sua grande passione: la lettura del giornale quotidiano che le consente di rimanere sempre informata su quello che accade nel mondo ma soprattutto nei paesi a lei cari, come Breda e Roncade.

Originaria di Breda di Piave (Tv), ha lavorato fin dalla giovane età come operaia presso la cartiera Burgo in località Mignagola di Carbonera.

Il matrimonio è arrivato solo all’età di 65 anni, quando la signora Maria ha confermato il proprio “Sì” al suo grande amore Mario Moretto.

Dopo le nozze, si è trasferita a Biancade e successivamente a Roncade, per avvicinarsi ad alcuni famigliari del marito. La signora Maria si è infatti sempre presa cura della casa e del consorte in autonomia, nonostante alcune limitazioni motorie sopraggiuntegli; almeno fino al 2004, quando a seguito di un peggioramento della situazione sanitaria, il signor Mario è entrato come ospite presso Villa delle Magnolie.

La signora Maria veniva a trovarlo settimanalmente, trascorrendo insieme l’intera giornata. Poi nel 2008 si è verificato un incidente. La signora Maria è caduta, procurandosi una frattura, ed è stata accolta a Villa delle Magnolie, dove ha avuto modo di restare accanto al marito fino al 2013, anno della sua scomparsa.

Oggi ha una nipote, Biancarosa Perinotto, che la viene a trovare con regolarità e che ovviamente non si è mai persa gli importanti traguardi della “super” zia.