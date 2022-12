Scontro auto-moto questa mattina a Paese

Incidente questa mattina alle 06.30 circa a Paese (TV) in via Castellana intersezione via Carso.

Nello scontro tra auto e moto ci sono stati dei feriti.

Un’auto Ford Fiesta condotta da un 51enne di origini marocchine che viaggiava da Treviso in direzione Istrana, mentre effettuava una manovra di svolta per entrare in un parcheggio pubblico, per cause in corso accertamento impattava con una moto Honda condotta da un 40enne trevigiano che procedeva da Istrana verso Treviso.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati dai sanitari presso l’ospedale di Treviso, coscienti. Sul posto per i rilievi di legge e viabilità i Carabinieri della Compagnia di Montebelluna.