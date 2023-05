6InSuperAbile. Rassegna di eventi a favore dell’inclusività

Entra nel vivo la rassegna benefica di eventi sportivi, culturali e artistici della Pedemontana Veneta all’insegna dell’inclusione e delle diverse abilità. Ricco il calendario di appuntamenti a Possagno e nelle scuole della Marca.

POSSAGNO – Uno spettacolo inclusivo dove suoneranno musicisti e danzeranno artisti con diverse abilità: con questo evento dal titolo “La forza dell’ottimismo: la musica della speranza e la danza che cura“, in programma per venerdì 19 maggio alle 20.30 presso il Centro Sportivo Teseo di Possagno, si entra sempre più nel vivo del ricco cartellone di iniziative di “6InSuperabile – Includi e Supera le Abilità” la rassegna dedicata all’inclusione e alle diverse abilità, con sport, musica e arte come forme espressive per creare unioni, relazioni, possibilità tra persone, famiglie, associazioni, imprese e mondo della sanità.

Lo spettacolo “La forza dell’ottimismo: la musica della speranza e la danza che cura” vedrà la partecipazione de L’Orchestra della Speranza ONLUS, diretta la Luis Lanzarini, con le voci di Daniela Trentin, Emanuele Conto, Martina Pozzobon.

L’Orchestra della Speranza ONLUS è un’orchestra di musicisti e cantanti professionisti ed appassionati del castellano, che si esibiscono per solidarietà a sostegno delle situazioni di fragilità del territorio.

©Sebastiano Corro

Le coreografie di danza integrata, a cura di Carlo Zaja, saranno eseguite dalle ragazze danzatrici soliste di Terraglio Danza, realtà che offre a molti ragazzi e ragazzi con disabilità fisiche e psicologiche la possibilità di esprimere la loro corporeità e unicità attraverso il linguaggio della danza, creando sinergie coreutiche uniche all’insegna della vera inclusione.

Ingresso gratuito, con offerta libera a sostegno del progetto “6InSuperAbile“: prenotazioni tramite piattaforma Eventbrite.

Crediti fotografici foto in evidenza: @matteodeimaddalena

Scopo della rassegna “6InSuperabile – Includi e Supera le Abilità” è sensibilizzare all’inclusione sociale e alla valorizzazione delle diverse abilità, nonché raccogliere fondi per lo sviluppo di “InCavanis“, il nascente Centro Riabilitativo e di preparazione Paralimpica d’avanguardia progettato nell’area dell’ex Istituto Probandato di Possagno. Sarà un’eccellenza per il territorio veneto e nazionale, unico nel suo genere, la cui inaugurazione è prevista nel 2026, in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in collaborazione con la Regione del Veneto, l’ULSS2 Marca trevigiana e il Comitato Italiano Paralimpico.

Gli enti promotori della rassegna “6InSuperabile” sono l’Associazione Sola in Deo Sors – Cavanis ONLUS, l’azienda Brombal Luxury Metal Windows and Doors di Altivole, il Gruppo Terraglio, la Cooperativa Socioculturale S.C.S., l’Istituto Cavanis, il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto e Sporting Altamarca.