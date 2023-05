18 maggio 2023, si celebra la Giornata Internazionale dei Musei

Dal 1977 la manifestazione, patrocinata dal Ministero della Cultura, è promossa e organizzata da Icom (International Council of Museum) a livello mondiale ed è dedicata quest’anno al tema “Musei, Sostenibilità e Benessere”.

Il museo, luogo emozionale per antonomasia ha sempre contribuito all’innalzamento del valore della civiltà e oggi si pone sempre più centralmente come strumento per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile con diverse modalità quali la lotta contro il cambiamento climatico, purtroppo sempre d’attualità, la promozione dell’inclusività, fino ad arrivare alla lotta contro l’isolamento sociale e al miglioramento della salute mentale.

I Musei, istituzioni autorevoli e fruibili rivestono una posizione unica al fine di “suggerire” le condizioni per realizzare un cambiamento positivo e contribuiscono da sempre in modo determinante al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità, nessuna esclusa.

Il grande obiettivo di questa giornata è rappresentato dal fatto che i Musei sono da sempre un importante mezzo di interscambio culturale, di sviluppo e di cooperazione e pace tra i popoli.

Tutti i Musei che partecipano all’iniziativa programmano eventi innovativi e attività relative al tema prescelto senza disdegnare il coinvolgimento del pubblico.

Proprio per far conoscere patrimoni e sensibilizzare su temi attuali e coinvolgenti.

Zero Biscuit di Mauro Lama