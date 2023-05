San Donà di Piave ha un nuovo Sindaco: il candidato Alberto Teso vince al primo turno

SAN DONÀ DI PIAVE – Non servirà andare al ballottaggio, nella cittadina veneziana di San Donà di Piave già chiamata al voto il 14 e 15 maggio, dove il candidato sindaco di centrodestra Alberto Teso ha ottenuto il 63% dei consensi (pari a 11.901 voti), superando gli avversari Francesca Zottis (centrosinistra) e Carlo Fantinello (terzo polo), che si sono congratulati con lui per il risultato.

La nuova amministrazione arriva al termine dei due mandati consecutivi di Andrea Cereser, amministratore di centrosinistra.

Con una proposta innovativa, pronta a portare aria di cambiamento, il programma elettorale del neoeletto sindaco si concentrerà su un’azione decisa per affrontare le questioni più urgenti di San Donà, a cominciare dai temi di grande importanza come il nuovo piano del traffico, la sicurezza e il ripensamento della Porta Nord, con l’obiettivo di far crescere la città e migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

Buon lavoro al sindaco e a tutta la sua squadra!