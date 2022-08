400 misti: Razzetti oro. Il vicentino Matteazzi bronzo

Non importa se vi piaccia il nuoto o no, quando un azzurro scende in vasca l’adrenalina sale. Per chi ama lo sport, ogni competizione coinvolge, emoziona, fa saltare dalla sedia e dal divano. E quando c’è un pizzico di Veneto, piace anche un po’ di più.

Dopo l’argento delle sincronette, ecco quindi che i 400 misti regalano all’Italia il gradino più alto del podio con Alberto Razzetti e il bronzo di Pierandrea Matteazzi.

Alla vigilia Razzetti aveva fatto capire che avrebbe voluto lasciare il segno, in questi Europei “giocati in casa”.

Spalti gremiti ed entusiasmo alle stelle allo Stadio del Nuoto di Roma. Razzetti se la gioca con l’ungherese Dávid Verrasztó nelle prime frazioni ma poi mette il turbo, con il tricampione europeo Dávid Verrasztó – primo in semifinale – sempre alle calcagna, che alla fine si deve accontentare dell’argento (4.12.58).

Con 4’10″60, infatti, la spunta Razzetti, che condivide il podio con il compagno di squadra Matteazzi che chiude al terzo posto con 4.13.29.

E adesso, spazio alla staffetta femminile.

Foto di Andrea Staccioli / DBM