Mostra del Cinema di Venezia 2022, dal 31 agosto al 10 settembre al Lido di Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia compie 90 anni dalla sua prima edizione, che si svolse nel 1932.

Quella volta fu dal 6 al 21 agosto, sulla terrazza dell’Hotel Excelsior, senza nessun premio previsto, ma con un voto referendario fra il pubblico. Organizzata dalla Biennale di Venezia, la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica, dal 1935 diventò annuale ma dovette interrompersi negli anni della guerra. Dopo la ripresa nel 1946 ci furono altre edizioni saltate o spostate, negli anni della “contestazione”: ecco spiegato il motivo del manifesto che rappresenta i 90 anni dalla sua nascita ma che propone invece la sua 79esima edizione.

Quest’anno, dopo le stagioni del Covid, la mostra del Cinema di Venezia torna, dal 31 agosto al 10 settembre, con tutti i suoi eventi comprese le grandi feste che ne hanno sempre caratterizzato il fascino internazionale.

E tra tutti gli appuntamenti in programma, assume particolare rilievo il Leone d’oro alla carriera che la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia attribuirà a Catherine Deneuve. Dopo il Leone d’oro vinto con Bella di giorno di Luis Bunuel nel 1967 e la Coppa Volpi come miglior attrice per “PlaceVendome” di Nicole Garcia nel 1998, la grande attrice francese riceverà il prestigioso premio.

La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera.

“È una gioia ricevere questo premio prestigioso alla Mostra di Venezia, che amo e conosco da molto tempo – ha dichiarato Catherine Deneuve – È un onore inoltre essere stata scelta per questo omaggio dalla Mostra, perché mi ha accompagnato molto spesso per tanti film. Grazie. Con amicizia“, ha concluso l’attrice francese.