379° Fiera Franca di Chirignago: ordinanza della Polizia limita la circolazione nel pomeriggio dell’11 settembre

Prende il via oggi per concludersi il 14 settembre la 379° Fiera Franca di Chirignago. L’ 11 settembre, in particolare si svolgerà la sfilata bandistica in occasione dell’inaugurazione della Fiera. Perciò la Polizia locale, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, ha emanato un’ordinanza dirigenziale che stabilisce nella giornata di domani il divieto di transito in direzione Mestre nel tratto di via Miranese compreso tra via Nettunia e piazza San Giorgio dalle 16 alle 16.30 e fino a cessate esigenze. E’ consentito solo il transito ai veicoli di trasporto pubblico, di soccorso, di emergenza e delle Forze di Polizia. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della strada.

La Polizia Locale potrà effettuare tutte le deviazioni necessarie per garantire le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti la manifestazione, nonché dirottare il traffico veicolare e pedonale oppure organizzarlo con sensi unici.