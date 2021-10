2800 ieri mattina a Dolo per Alì Family Run Riviera del Brenta

La Alì Family Run di Dolo – Riviera del Brenta è sempre una garanzia L’’edizione della ripartenza ha accolto questa mattina oltre 2.800 partecipanti, per la maggior parte studenti e insegnati provenienti dai diversi comuni della Riviera del Brenta, che hanno dato vita ad una grande festa di sport e solidarietà, tutti al grido di “EndPolioNow”. Sulle t-shirt bianche, indossate da tutti i concorrenti, era infatti presente il logo che ricorda questa importantissima battaglia globale contro la poliomielite condotta da oltre 20 anni dal Rotary International, e abbinata anche quest’anno alle Family Run per volontà del “Distretto 2060”, con l’intento di sensibilizzare i più giovani.



Una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice a questa mattinata, inaugurata dai saluti delle molte autorità della Riviera intervenute. Oltre al primo cittadino di Dolo Gianluigi Naletto, era presente il consigliere della Regione Veneto Roberta Vianello, il sindaco di Stra Caterina Cacciavillani, il nuovo sindaco di Fiesso D’Artico Marco Cominato, gli assessori di Stra Rosa Nardelli, di Dolo Cristina Nardo, diFossò Maria Teresa Brusegan e Lorena Cavaliere, di Fiesso d’Artico Lucio Nalesso e Chiara Bonsembiante e di Campolongo Maggiore Mattia Gastaldi, poi ancora i rappresentanti del Rotary Distretto 2060 e del Rotaract Club Venezia Riviera del Brenta e Diego Baldan in rappresentanza del Coni e di Opes.



Attorno alle 10, la pista di atletica si è trasformata in un lungo serpentone di giovani atleti scalpitanti, che si è poi spostato all’esterno del campo per posizionarsi dietro l’arco di partenza. Dopo lo sparo, i più veloci si sono subito scatenati in una forsennata corsa che si è diretta verso il centro di Dolo, lungo via Giotto, via Mantegna e via Tintoretto mentre a chiudere il corteo c’erano famiglie e camminatori.



Il più veloce è stato il quindicenne studente del liceo ‘Galilei’ Ghassan Sabor, seguito da Diego Carrara, anche lui studente del Galilei e Edoardo Maurizio, dell’Istituto Bruno Franchetti. In campo femminile, a tagliare per prima il traguardo è stata la 16enne studentessa del ‘Galilei’ Eleonora Zabeo. Al secondo posto è invece arrivata la professoressa di scienze motorie del Galilei Carola Citron e terza Maddalena Loparco, 13 anni, studentessa della scuola media “P.R Giuliani”.



Quest’anno il Trofeo Alì è stato vinto dall’Istituto Comprensivo di Dolo che ha partecipato con 503 studenti, seguito dal Liceo Galilei (500 iscritti) e dall’Istituto Comprensivo Valeri (456). Il “Valeri” di Campolongo Maggiore si è aggiudicato anche il tablet consegnato dalla famiglia Trovò in memoria del figlio Lorenzo, Fondatore di Dolo Sport e comparso nel 2009.



Con oggi inizia ufficialmente il count-down verso la 35^ Venicemarathon &10K che si correrà domenica prossima, 24 ottobre. La quarta e ultima tappa delle Alì Family Run è prevista sabato 23 ottobre, il giorno della vigilia della maratona, al Parco San Giuliano a Mestre.



La Alì Family Run Riviera del Brenta è stata co-organizzata da Venicemarathon e dal Comune di Dolo in collaborazione con i Podisti Dolesi e Duali Running Team di Dolo, e con la partecipazione della Pro Loco Dolo “Associazione delle terre dolesi” e della Pro Loco “Pisani” di Stra.



