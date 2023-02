100 candeline per nonna Ida: festa a Casa Marani

Giorno di festa nella sede di Villorba di Casa Marani: la signora Ida Boiago ha raggiunto l’invidiabile traguardo di 100 anni circondata dall’affetto dei familiari nonché della dirigenza e del personale della struttura. A omaggiarla anche il sindaco del Comune di Villorba, Francesco Soligo.

VILLORBA – La signora Ida Boiago, classe 1923, può vantare una numerosa famiglia di due figli, quattro nipoti e ben sei pronipoti. In molti a festeggiarla a Casa Marani, con tanto di torta, palloncini e omaggi floreali compreso quello da parte dell’Amministrazione comunale di Villorba.

Originaria di Catena di Villorba, in quella che un tempo era denominata “Contrada Le Roe” ma oggi è via Marconi, Ida ha avuto una giovinezza serena insieme a mamma Erminia e papà Guglielmo – detto Memi -, originario di Saletto di Piave e operaio alla cartiera Marsoni. Superate le difficoltà legate alla guerra, nel 1949 ha sposato Attilio Favaro. Dal matrimonio sono nati Gianni nel 1950 e Lucia nel 1958.

La morte del marito in un incidente stradale l’ha costretta a subentrargli nel lavoro in cartiera per poter continuare a mantenere la famiglia, e grazie ai suoi tanti sacrifici ha potuto garantire ai figli un titolo di studio. Anche in pensione Ida ha dimostrato grandi energie e forza di volontà, tanto da vivere a casa con il figlio Gianni, la nuora e i nipoti fino all’invidiabile età di 93 anni, quando ha deciso di entrare nella grande famiglia di Casa Marani. Qui la signora gode di ottima salute, si dedica autonomamente alla cura della sua persona e ama condividere con le amiche più care i ricordi della sua lunga vita.

“Dopo 7 anni qui da noi, la signora Ida è una vera e propria istituzione per Casa Marani – spiegano la presidente e il direttore della struttura, Daniela Zambon e Marco Giacon -, per questo siamo particolarmente felici di festeggiare questo importante traguardo al suo fianco, come parte di una grande famiglia, e le auguriamo una vita ricca di nuovi ricordi“.