“10 volte sicurezza”: la realtà virtuale per prevenire gli incidenti sul lavoro

Torna “10 volte sicurezza”, il consueto ciclo di appuntamenti gratuiti di UNIS&F dedicato alla sicurezza sul lavoro, giunto alla settima edizione. La società di formazione di Confindustria Veneto Est conferma ancora una volta la sua vocazione alla divulgazione, oltre che alla formazione, su un tema sempre più di stretta attualità, visti i recenti fatti di cronaca e dopo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La cultura della sicurezza deve permeare le Istituzioni, le parti sociali, i luoghi di lavoro”.

TREVISO – “10 volte sicurezza” prende il via il prossimo 10 ottobre e fino al 21 novembre vedrà un alternarsi di appuntamenti e di eventi in diretta streaming.

Lavorare in sicurezza significa lavorare meglio, è una questione culturale che deve entrare nella quotidianità non solo delle aziende e dei lavoratori ma anche della società civile. Ecco perché gli appuntamenti sono tutti aperti a chiunque desideri assistervi e sono gratuiti previa iscrizione sul sito https://www.unisef.it/10-volte-sicurezza . L’iniziativa traduce in concreto uno dei capisaldi della filosofia di UNIS&F: “fare cultura” sul territorio affrontando di volta in volta gli aspetti più importanti ed innovativi in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

“Per esigenze legate alla professione o per cultura personale, l’interesse verso il tema della sicurezza cresce di anno in anno – spiega Pasquale Costanzo, Direttore generale di UNIS&F – Sono quasi seimila le persone che negli scorsi anni hanno partecipato agli incontri e le iscrizioni per questa edizione toccano già numeri che ci fanno ben sperare. Questa settima edizione, in particolare, mette al centro la persona, proponendo, oltre alle tematiche più consuete inerenti al tema della sicurezza, anche altre legate maggiormente al benessere personale, fattore fondamentale per garantire i corretti standard. Un ambiente di lavoro sicuro non solo limita incidenti e infortuni, ma promuove anche una maggiore produttività e benessere dei dipendenti. Un obiettivo che può essere raggiunto attraverso una solida formazione in tema di sicurezza”.

I dieci incontri spazieranno su temi diversi: dalle norme contenute nel Testo unico sulla Sicurezza, in continua evoluzione, alle prove pratiche nei luoghi più a rischio come i cantieri edili. Dall’analisi dei principali errori commessi sui luoghi di lavoro alle conseguenze per dipendenti e imprese della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.

Interessante l’incontro sulla sana alimentazione come elemento preventivo di possibili infortuni e come percorso per uno stile di vita più sostenibile, con la testimonianza di Contarina S.p.A., e anche quello sulle metodologie dell’aviazione in tema di sicurezza applicate alle aziende.

Il 21 novembre poi chiude “10 volte sicurezza” il focus che prevede una prova in un ambiente virtuale immersivo, dove verrà ricreato un contesto industriale disseminato di rischi e minacce per la sicurezza. L’evento si terrà al LEF di Pordenone, Lean Experience Factory, Centro di formazione esperienziale di cui UNIS&F è partner.

“10 volte sicurezza” ha tra i suoi obiettivi la promozione della “cultura” della sicurezza sul lavoro in senso globale perché un lavoratore formato sul tema è più propenso a segnalare problemi o situazioni pericolose garantendo un ambiente di lavoro più sicuro per tutti, ma è anche più consapevole e responsabile nella vita quotidiana, al di fuori dell’azienda.

Di fondamentale importanza anche il tema del risparmio economico per le aziende. “Gli incidenti sul lavoro possono portare a dispendiosi contenziosi legali, indennità di lavoro e costi assicurativi più elevati. Inoltre, l’assenza dei dipendenti in conseguenza di un infortunio può causare perdita di produttività e costi aggiuntivi per coprire il lavoro non svolto. Investire su una formazione efficace aiuta le aziende a risparmiare tempo e denaro. La sicurezza sul lavoro non è negoziabile. E la formazione è un pilastro fondamentale per garantire salute e benessere dei lavoratori”, conclude Pasquale Costanzo.

10 ottobre, sede di Confindustria Alto Adriatico, piazzetta del Portello, 2 Pordenone. Orario: 9.30 – 12.30. IL DECRETO 81 STA CAMBIANDO: SINTESI DELLE ULTIME MODIFICHE E DEGLI ADEMPIMENTI.

L’evento inaugurale è dedicato al Testo Unico sulla Sicurezza, fonte normativa in continua evoluzione su cui talvolta è complesso mantenersi aggiornati, anche da un punto di vista interpretativo. Scopo dell’evento è quello di dare una visione armonizzata dei cambiamenti e delle integrazioni recentemente intercorse, con attenzione agli scenari futuri.

12 ottobre, sede Unis&f Lab, Treviso. Orario: 14.30- 17.30. MAGAZZINO SICURO: PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E AUTOMAZIONE.

La gestione ottimale dei flussi di merci, uomini e mezzi all’interno degli spazi di stoccaggio costituisce una necessità per ogni azienda che voglia lavorare in sicurezza, ottimizzando i processi. Grazie a Linde, quest’incontro sarà l’occasione per passare in rassegna gli step essenziali per la gestione del magazzino sicuro, anche attraverso alcune simulazioni pratiche.

17 ottobre (videoconferenza) Orario: 9.30 – 12.30. I RESPONSABILI DELLE ACQUE NEL NUOVO D.LEG 18/23

Recentemente la normativa relativa alla qualità delle acque destinata al consumo è stata modificata: questo incontro si propone di fornire le nozioni base relative al nuovo obbligo di legge che può impattare anche a livello sanzionatorio sulle aziende.

20 ottobre, sede Unis&f Lab, Treviso. Orario 14.30 – 17.30. LA GUIDA IN STATO DI EBREZZA O SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: LE CONSEGUENZE PER I CONDUCENTI E LE IMPRESE

La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rappresenta, in Italia e in Europa, una delle principali cause di incidente stradale. Sebbene il consumo di tali sostanze avvenga prevalentemente al di fuori dell’orario di lavoro, le conseguenze derivanti dai controlli su strada si ripercuotono anche sulla vita lavorativa, gravando non solo sul lavoratore ma anche sull’impresa. Con l’aiuto delle Autorità competenti, nel corso dell’evento verranno illustrate le modalità di controllo su strada, l’apparato sanzionatorio e il percorso riabilitativo previsto.

24 ottobre, sede Unis&f Lab, Treviso. Orario 14.30 – 17.30. COME STIAMO? LA POSTURA TRA VITA LAVORATIVA E PRIVATA.

La testimonianza di Contarina S.p.A. L’evento sarà l’occasione per raccontare il percorso virtuoso da tempo intrapreso da Contarina S.p.A., che pur partendo dagli obblighi del Testo Unico sulla Sicurezza, ha voluto coinvolgere il proprio personale non soltanto al fine di ridurre i rischi della sicurezza ma anche per un miglioramento dello stile di vita.

27 ottobre, sede Unis&f Lab, Treviso. Orario 9.30 – 12.30. LA “TOP 10” DEGLI ERRORI SULLA SALUTE E SICUREZZA: CONFRONTO CON LO SPISAL

I tipi di infortuni sono vari ma dal punto di vista statistico ci sono delle causalità ricorrenti che, se conosciute e analizzate, consentono di ridurre il rischio. L’incontro sarà incentrato sulla testimonianza dello Spisal di Treviso che presenterà i casi più comuni di infortuni e denunce di malattie professionali in provincia.

6 novembre, sede Unis&f Lab, Treviso. Orario 14.30 – 17.30. RIMANERE IN SALUTE. LA SANA ALIMENTAZIONE TRA WELFARE, FORMAZIONE E BUONE PRASSI. La testimonianza di Contarina S.p. A.

È sempre maggiore l’attenzione da parte dei tecnici della sicurezza per la sana alimentazione dei dipendenti, sia come elemento preventivo di possibili infortuni (ad esempio la corretta idratazione), sia come strumento per uno stile di vita più sostenibile.

9 novembre, sede Unis&f Lab, Treviso. Orario 14.30 – 17.30. VERIFICHE E AUDIT NEI CANTIERI: ISPETTORATO DEL LAVORO E SCUOLA EDILE

Un confronto diretto con le metodologie e l’esperienza dell’Ispettorato del Lavoro e del Centro Edilizia di Treviso. L’incontro sarà l’occasione per prendere visione della check-list di visita dei due enti, dei dati principali raccolti dagli stessi durante le ispezioni e delle principali difformità riscontrate.

14 novembre, sede Unis&f Lab, Treviso. Orario 14.30 – 17.30. LA VARIABILE COMPORTAMENTALE NELLA SICUREZZA SUL LAVORO: LE METODOLOGIE DELL’AVIAZIONE

Lo scopo dell’evento è quello di approfondire le tematiche del Crew Resource Management , della formazione e dell’addestramento attraverso la testimonianza di esperti provenienti dal mondo dell’aviazione.

21 novembre, sede Lean Experience Factory (Pordenone). Orario 14.30 – 17.30. IL FUTURO TECNOLOGICO DELLA FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA: VIRTUALIZZATO E IMMERSIVO

Verranno presentati metodi di formazione e addestramento innovativi, permettendo ai partecipanti di provare un ambiente virtuale immersivo, dove sarà ricreato un contesto industriale disseminato di rischi e minacce per la sicurezza. L’esperienza permetterà di comprendere come, molto spesso, all’interno delle aziende possano esserci numerosi rischi che possono essere sottovalutati o addirittura non presi in considerazione. Il tutto all’interno del LEF, il centro di formazione esperienziale di Pordenone.