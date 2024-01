Zero Branco: successo per la Sagra del Peperone e nuovi sguardi alla Mostra del Radicchio

Trionfo della Pro Loco di Zero Branco che ha ottenuto la certificazione “Sagra di Qualità” per la celebre Sagra del Peperone. Ora, con il medesimo obiettivo, l’associazione si prepara a sottoporre la Mostra del Radicchio al giudizio dei certificatori nazionali.

ZERO BRANCO (TV). L’entusiasmo pervade la Pro Loco di Zero Branco, che festeggia il prestigioso marchio “Sagra di Qualità” ottenuto per la storica Sagra del Peperone. L’associazione, guidata dal Presidente Andrea Lunardi, ora si prepara a conquistare lo stesso riconoscimento per la Mostra del Radicchio, in programma il 21 gennaio.

Nella scorsa edizione della Sagra del Peperone, i certificatori di Unpli Nazionale hanno valutato l’evento sotto vari aspetti, riconoscendo la qualità del prodotto enogastronomico e l’impegno ambientale della Pro Loco. Con oltre 200 collaboratori e un bilancio sociale di oltre 148.000 euro di ore di volontariato, l’associazione continua a promuovere il territorio e il Peperone di Zero Branco, incluso nell’Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Il Presidente Lunardi ringrazia soci, volontari e l’Amministrazione Comunale per il supporto durato dal 1968. Ora, il focus si sposta sulla 30^ Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP, con la speranza di ottenere un nuovo successo e consolidare la reputazione nazionale della Pro Loco di Zero Branco.