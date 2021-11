Zero Branco. Borse di studio in memoria di Luana Antelmi

PREMIATO IL MERITO, MA ANCHE L’ALTRUISMO

Si è tenuta ieri sera, nella cornice dell’Auditorium “Comisso” di

Villa Guidini, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio al merito destinate agli alunni

dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco. Un riconoscimento – sospeso lo scorso anno a causa della

pandemia – che tramite un apposito Bando premia 20 alunni che non solo hanno ottenuto risultati

scolastici di spessore, ma che nel proprio percorso scolastico hanno anche concretamente

dimostrato capacità di interagire e sostenere il prossimo, con altruismo e spirito di solidarietà verso

i compagni di classe.

Qualità umane, queste, che rispecchiano appieno la figura di Luana Antelmi, avvocato e Consigliere

Comunale, prematuramente scomparsa il 4 febbraio 2019, a cui il Consiglio Comunale all’unanimità

ha deciso di dedicare l’iniziativa.

Di seguito i nominativi dei n.20 premiati con un riconoscimento di Euro 200,00 ciascuno.

Per la Scuola Primaria gli

assegnatari sono:

Brognera Alberto

Camilli Michela

Florian Davide

Gomiero Sara

Libralato Achille

Longo Riccardo

Maren Antonio

Scattolin Brando

Tonetto Lorenzo

Vedovato Sofia

Per la Scuola Secondaria di Primo

Grado gli assegnatari sono:

Bianco Ambra

Billio Alessia

Cadamuro Elena

Durigon Silvia

Favaretto Ilaria

Hannioui Asmaa

Nardelotto Davide

Perin Francesco

Pesce Denise

Pupo Costanza