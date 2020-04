Zero Biscuit, “Vita paonazza prima del Coronavirus”

Vita paonazza prima del Coronavirus. “Beve un ginseng in tazza grande con biscottino vegano alla zucca, svolazzando con la chat in mano via WhatsApp e scruta rancorosa il calendario, tra Carnevale e Pasqua ci attacchiamo 5 giorni dai, sistemo suocera e pargoli alla badante e via chiamo la spa?”

“E dal 25 aprile al 1° maggio cosa dici, un bed al mare o una capitale del nord in low cost? Fino al 2 giugno, sai in ufficio c’è il fuggi fuggi generale, qui però puntiamo su Formentera, un mio amico apre un locale tra food e lounge”.

“E questa sera sushi e ape in centro, ho la mia nuovissima App e il gruppo cool, ma arrivo dopo palestra e personal trainer, controllo prima mail e notifiche insta con le stories più topic. Il week mi annoia, tra film desueti e ristoranti noiosi cosa farò? Finché non arrivò un misterioso virus da lontano”.

Zero Biscuit di Mauro Lama

