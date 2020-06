Zanoni (PD): “Allagamenti nel Trevigiano: stop a consumo di suolo e cementificazione. Bisogna bloccare il modello ‘Veneto betoniera veloce’ voluto dalla Lega”

“Siamo di fronte all’ennesimo disastro annunciato. Purtroppo in Veneto e nella Marca l’eccezionalità degli eventi atmosferici è diventata la norma. Eppure c’è chi insiste nel negare la stretta connessione con i cambiamenti climatici. Si continua a consumare suolo, cementificare, disboscare e chiudere i fossi; poi la natura presenta il conto. Conto che dovrebbero pagare i responsabili di queste politiche scellerate, non i cittadini a cui va tutta la mia solidarietà”. Così Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Ambiente, commenta l’ondata di maltempo che ha investito la provincia di Treviso, dall’esondazione dell’Avenale a Castelfranco fino agli allagamenti a Montebelluna. “Serve una manutenzione corretta e tempestiva di fossi, canali e corsi d’acqua per contrastare le precipitazioni improvvise e abbondanti, conseguenza dei cambiamenti climatici. Invece in campagna vengono chiusi i fossi, si persiste nel consumare suolo impermeabilizzandolo con cemento e asfalto e a disboscare, due pratiche che in Veneto stanno galoppando come da nessuna altra parte in Italia. Ce lo ricordano anche i dati dell’Ispra (Istituto superiore protezione e ricerca ambientale), siamo la prima Regione da due anni per incremento di consumo di suolo, un record di cui andare poco fieri”.

“Condivido – aggiunge Zanoni – l’analisi del sindaco di Montebelluna Favero che parla di un’alluvione edilizia che ha stravolto molti equilibri. Bisogna però essere onesti e elencare anche le responsabilità, prima fra tutte quella della Regione Veneto che non ha mai affrontato il problema, anzi lo ha aggravato con il Piano casa e capannoni ‘Veneto 2050’, con la legge sul consumo del suolo – una legge fake viste le infinite deroghe, con una politica agricola che ha portato i privati ad interrare scoli e fossi per far spazio all’ennesimo filare di prosecco. È indispensabile un cambio di rotta rispetto a quanto fatto negli ultimi vent’anni, invece la Lega giovedì scorso ha presentato un progetto di legge, il 513 ‘Veneto Cantiere Veloce’, che massacra gli ultimi vincoli e procedure urbanistiche per far diventare il Veneto una betoniera veloce. L’opposto di quello che servirebbe. Progetti come il maxi polo logistico da 500mila metri quadri a Casale sul Sile o del Terraglio Est, per fare due esempi, andrebbero stoppati. Bloccando quest’ultimo potremmo recuperare i 20 milioni di fondi pubblici utili per realizzare il rifacimento e le manutenzioni dell’attuale rete idraulica ed eviteremo di aggravare lo stato di cementificazione concausa degli attuali disastri. È evidente però che Lega e la Giunta Zaia hanno altre priorità: il Veneto è infatti in ritardo su molti degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu sullo Sviluppo sostenibile, a partire dalla ‘Lotta contro il cambiamento climatico’ che non è stato neanche classificato nell’ultima rendicontazione regionale per mancanza di dati”.

“Tanta indifferenza però non è a costo zero – conclude Zanoni – Sono vicino a chi sta subendo danni nelle proprie case, nelle proprie aziende, nei negozi, nei raccolti e ci attiveremo in ogni sede affinché arrivino i fondi necessari. Il conto però lo dovrebbero pagare i veri responsabili, quelli che negano i cambiamenti climatici e legiferano contro l’ambiente”

Commenta la news

commenti