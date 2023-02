XMaster: a Moena i big di freestyle e snowboard

Attesi atleti da tutto il mondo per il contest più spettacolare e adrenalinico della stagione. In giuria la campionessa Silvia Bertagna. Dal 2 al 5 marzo emozioni e divertimento con gli action sport e tanta buona musica in compagnia di Radio 105.

I big dello snowboard e dello sci freestyle si daranno appuntamento sulle piste di Moena, pronti a conquistare il pubblico con esibizioni mozzafiato. Dal 2 al 5 marzo, alcuni dei migliori atleti della scena italiana e internazionale si sfideranno a colpi di salti adrenalinici ed acrobatici trick ad alto tasso di spettacolarità nel Destroy Contest, evento clou di Radio 105 XMasters Winter Edition.

La manifestazione più cool dell’inverno dedicata agli appassionati di sport invernali è ai nastri di partenza. L’appuntamento è nel Village allestito nel cuore della Ski area San Pellegrino, per quattro giorni di action sport, ma anche di intrattenimento e tanta buona musica a cura di Radio 105, da quest’anno partner dell’evento.

Attesi per la spettacolare gara sulla neve, che si concluderà sabato 4 marzo con la finalissima, alcuni dei più famosi top riders, provenienti persino dagli Stati Uniti e dall’Australia. Tra questi, lo statunitense Dylan Alito, leggenda dello snowboard e gli australiani Robbie Green e Martin Longhitano, rispettivamente indiscusso talento della tavola e skier di fama internazionale. Riflettori puntati anche sugli atleti italiani: dall’ex campione azzurro di sci freestyle, Simone Canal, a Davide Boggio, punta di diamante dello snowboard tricolore. Straordinaria anche la presenza femminile che vedrà gareggiare, tra le altre, le fuoriclasse dello snowboard Veroniqi Hanssen, Silvia Mittermuller, Maria Biserni.

Silvia Bertagna – Ph. Franz Perini

Guest star Silvia Bertagna, portabandiera del freestyle acrobatico italiano, con alle spalle una carriera lunga e ricca di successi. La campionessa, che ha da poco lasciato l’agonismo, farà parte della giuria del contest, composta da alcuni dei massimi esperti di queste emozionanti e spettacolari discipline. Accanto a Silvia siederà anche Arianna Cau, l’ex azzurra vincitrice di numerosi premi internazionali. In palio per i vincitori, che gareggeranno nello snowpark “shapato” per l’occasione, un montepremi di 3 mila euro.

Una grande festa che, anche in questa edizione, può contare sulla presenza della Jeep, storico sponsor di Xmasters. La casa automobilistica sarà in prima linea con le leggendarie Wrangler, di cui quest’anno si celebra il ventesimo anniversario, e con il pick-up Gladiator, per consentire al pubblico di provare i modelli con un driver ufficiale al volante. Sarà possibile effettuare il test drive dal 3 al 5 marzo.

L’edizione 2023 si preannuncia ricchissima di attività: oltre al Destroy Contest, cuore della kermesse, previsti anche workshop, attività come lo ski-bike, lo snowbowling, il balanceboarding e lo yoga sulla neve. E naturalmente dj set e music show a cura di Radio 105, che sabato 4 marzo animerà la manifestazione con un après ski e un party serale nella principale piazza di Moena.

Per gli appassionati degli sport invernali, inoltre, torna l’Adventure Snow Camp. Una imperdibile occasione per sciare ed esercitarsi con professionisti del settore, assistere ai live show e trovarsi faccia a faccia con i vip e gli ospiti di 105. I partecipanti potranno scegliere tra Adventure One per le attività di livello intermedio e Adventure Two per il perfezionamento.

Spazio poi anche ai content creator. La Creative Academy, community fondata da Nick Pescetto, farà infatti base al Village, dove gli appassionati di foto e video si sfideranno a suon di click durante il corso di 105XMasters immortalando le mirabolanti performance di freestyle.

Sabato 4 e domenica 5 marzo, infine, la Burton, azienda leader nell’ambito dello snowboard, sarà presente al Village per dare la possibilità di testare tutti i prodotti della prossima stagione invernale.

L’evento è organizzato da Skills Comunicazione in collaborazione con Visit Moena, Comitato Moena Eventi, Associazione Albergatori di Moena e Passo San Pellegrino, Associazione Commercianti e Esercenti Moena, Trentino Marketing, Comune di Moena, Val di Fassa e Ski Area Lusia San Pellegrino.