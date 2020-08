Villaggio Laguna, iniziati a Campalto i festeggiamenti per i 50 anni del quartiere

Sono partiti uffcialmente con un incontro su sport e benessere e una riflessione sulla storia del quartiere i festeggiamenti per il 50.mo anniversario del Villaggio Laguna a Campalto. Dopo il dibattito e le dimostrazioni degli atleti del Circolo Scherma e della Spes di Mestre, la serata è proseguita con le esibizioni di alcuni gruppi musicali. Per la ricorrenza sono previsti tre giorni di eventi con un ricco programma incentrato sulla vita del grande quartiere dell’entroterra veneziano che sorge a ridosso della gronda lagunare. Per l’occasione sono stati allestiti stand enogastronomici e banchi dedicati all’hobbistica e all’artigianato. La manifestazione, promossa su iniziativa di alcuni residenti e associazioni del posto in collaborazione con il Comune di Venezia, nell’ambito del palinsesto de “Le città in Festa”, e Vela Spa, si svolge nel rispetto delle normative anti Covid-19. I partecipanti dovranno mantenere le distanze previste, utilizzare gel igienizzante e indossare le mascherine dove necessario. Maggiori informazioni sul programma della tre giorni dedicata al Villaggio Laguna sono disponibili sulla pagina dedicata sul sito di Venezia Unica.