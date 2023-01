Lunedì sera, alle 21.45 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Roma a Noventa di Piave per l’incendio di una canna fumaria di un’abitazione bifamiliare.

I pompieri arrivati da San Donà e da Mestre con l’autoscala, hanno spento l’incendio del condotto fumario, evitando l’estensione delle fiamme all’abitazione. Le operazioni di completo spegnimento e messa insicurezza dell’abitazione sono terminate dopo la mezzanotte.