Viareggio 1969“: il racconto della vicenda di Ermanno Lavorini, il primo caso di rapimento di un minore in Italia

Una storia epocale di distorsione dei mass media e depistaggio della cronaca. In onda il 20 gennaio alle 21.25 su Rai Tre.

ROMA – “Viareggio 1969” è il racconto della vicenda di Ermanno Lavorini, il primo caso di rapimento di un minore in Italia, che ha tenuto il Paese col fiato sospeso: un passaggio epocale per Viareggio e per l’Italia intera, ma soprattutto, il primo esempio contemporaneo di distorsione della realtà attraverso i media. Coprodotto da Mario Rossini per RED FILM con RAI Documentari e Luce Cinecittà e il contributo di Rai Teche, “Viareggio 1969” è scritto da Giovanni Filippetto, Maura Nuccetelli, Leonardo Araneo per la regia di Claudio Pisano e sarà trasmesso in una prima serata firmata Rai Documentari il 20 gennaio 2023 alle 21:25 su Rai 3 e successivamente disponibile su Rai Play.

Il 31 gennaio del 1969 a Viareggio, sparisce un bambino di dodici anni, Ermanno Lavorini. La sera stessa la famiglia riceve la richiesta di un riscatto. Circa un mese dopo, il cadavere di Ermanno viene ritrovato sulla spiaggia di Marina di Vecchiano. Le indagini dei carabinieri si concentrano su un’unica pista, quella della Pineta di Viareggio, frequentata dai bambini di giorno e caratterizzata da un giro di prostituzione, per lo più maschile, di notte.