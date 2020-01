Viale San Marco, presto la bonifica dei siti inquinati

Le zone di viale San Marco recintate e da bonificare perchè inquinate da scarichi industriali cancerogeni, presto verranno elimnate.

Sono ben 44 i siti individuati, come inquinati da scarichi industriali, nei giardini e nelle aiuole della zona del quartiere Aretusa San Teodoro, Corti Femminili, campo sportivo e giardini della scuola Trilli.

La Regione ha stanziato un finanziamento di 64 mila euro per le boniifiche, il resto per arrivare agli 81 mila euro di spesa previsti lo metterà il comune che si sta muovendo per affidare a Veritas la messa in sicurezza di queste zone inquinate.

Fonte: Veneziatoday

Commenta la news

commenti