Victoria Cabello torna in tv e lo fa in coppia con Paride Vitale riproponendo il perfetto sodalizio di Pechino Express. Viaggi Pazzeschi è il titolo del travel show di TV8 in onda da martedì 23 maggio alle 21,30.

Di viaggi si parla e Victoria Cabello a sei anni dalla sua ultima esperienza come conduttrice è pronta a rimboccarsi le maniche e a preparare le valige destinazione Helsinki o Marrakesh, ma saranno ben sei le insolite mete che faranno bau bau ai tradizionali siti turistici.

Viaggiare in tv e ripartire è quello che Victoria Cabello ha scelto per vedere le cose in maniera diversa e ondivaga. Perché solo il viaggio apre ad orizzontii inconsueti e liberi da cliché.

Pochi euro in tasca e un furgone, queste le premesse che albergano in viaggi a dir poco pazzeschi dove incontri e civiltà faranno da affresco a storie e avventure che si preannunciano tutte da godere in modalità apertamente fuori dal comune, discretamente folli e curiose.

Ma è il “punto di vista“ assolutamente personale quello che potrà far virare il format sul versante giusto con le sei tappe che promettono sfide oltre al limite ed esperienze uniche, che TV8 sarà ben lieto di ospitare.

Viaggi pazzeschi – con Victoria Cabello e Paride Vitale da martedì 23 maggio alle 21,30 su TV8

Credit photo by – Tv8

Intravisti per voi di Mauro Lama