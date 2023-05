Raccolti oltre 42 mila euro in due giorni per l’assistenza domiciliare pediatrica di Pordenone

La solidarietà e l’impegno della comunità di Conegliano: in soli due giorni, sono stati raccolti oltre 42mila euro grazie a 1.100 donatori. L’appello della mamma di Cesare, “Gioca con noi la partita della solidarietà. Una vittoria per tutti, perché ogni bambino aiutato è una speranza in più per il nostro futuro”, è stato raccolto e condiviso dalla comunità di Conegliano e non solo.”

TREVISO. La comunità di Conegliano si è mobilitata per aiutare l’assistenza domiciliare pediatrica di Pordenone attraverso una raccolta fondi su GoFundMe. La campagna è stata lanciata dalla mamma di Cesare, un bimbo non vedente di 5 anni, che vuole aiutare tutti i bambini che devono affrontare un disagio psicologico causato dalla permanenza in ospedale. In soli due giorni, sono stati raccolti oltre 42mila euro grazie a 1.100 donatori.

La storia di Cesare, il bambino non vedente di 5 anni di Conegliano, aveva già mobilitato il web per l’addestramento di Joy, il cane del bambino. Ora, i genitori di Cesare vogliono aiutare tutti i bambini che devono affrontare un disagio psicologico causato dalla permanenza in ospedale, dando loro la possibilità di avere un’assistenza domiciliare. La raccolta fondi è stata lanciata su GoFundMe, e il ricavato sarà devoluto a La Partita da Vincere O.D.V., associazione benefica costituita legalmente per aiutare realtà legate all’infanzia sul territorio.

La solidarietà e l’impegno della comunità di Conegliano sono stati sorprendenti: in soli due giorni, sono stati raccolti oltre 42mila euro grazie a 1.100 donatori. L’appello della mamma di Cesare, “Gioca con noi la partita della solidarietà. Una vittoria per tutti, perché ogni bambino aiutato è una speranza in più per il nostro futuro”, è stato raccolto e condiviso dalla comunità di Conegliano e non solo.

L’iniziativa di Cesare e della sua famiglia ha dimostrato ancora una volta quanto la solidarietà possa fare la differenza nella vita delle persone e della comunità. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, è bello vedere come la solidarietà e l’impegno concreto possano portare speranza e aiuto a chi ne ha bisogno.

La campagna di raccolta fondi continua ad essere attiva sul sito GoFundMe, e chiunque voglia contribuire può farlo al seguente link: https://gf.me/v/c/gfm/cesare-per-lassistenza-domiciliare-pediatrica. La Partita da Vincere O.D.V. e tutti i bambini che beneficeranno dell’assistenza domiciliare ringraziano di cuore la comunitàdi Conegliano per la loro generosità e solidarietà.