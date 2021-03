Via libera della Giunta comunale all’acquisizione del 49% del capitale sociale di Venezia Spiagge S.p.A. Il provvedimento passerà ora all’esame del Consiglio comunale

La Giunta comunale, riunitasi oggi in web conference, ha dato il via libera alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l’acquisizione, per l’importo di 3 milioni di euro, del 49% del capitale sociale di Venezia Spiagge S.p.A. detenuto dal socio privato portando così la società ad essere a totale partecipazione pubblica avendo oggi il Comune di Venezia il 51% delle azioni.

Tale operazione punta a valorizzare un asset strategico per le politiche del rilancio del Lido di Venezia al fine di garantire servizi sempre di elevato standard qualitativo per la cittadinanza.

L’acquisizione avviene dopo trent’anni di gestione condivisa della società con il socio privato.

“Una delibera molto importante per lo sviluppo del Lido e di un litorale che questa Amministrazione vuole far diventare punto di riferimento dell’intero territorio metropolitano – commenta l’assessore al Bilancio e alle Società Partacipate Michele Zuin. Per questo abbiamo ritenuto di procedere con l’acquisizione di una società che negli ultimi 10 anni ha sempre prodotto dei risultati di bilancio positivi e non ha mai avuto alcuna criticità sotto il profilo economico. L’acquisizione delle azioni del socio privato si realizza in un quadro gestionale consolidato che potrà essere, negli anni futuri, ulteriormente migliorato visto che ora la società è alla diretta dipendenza dell’Ente. Questa operazione acquisisce un valore ancor più significativo perché si inserisce in un contesto di acquisizioni patrimoniali poste in essere dall’Amministrazione comunale che ha portato nel 2020 all’acquisto del Palazzo del Casinò del Lido di Venezia e del Teatro Toniolo di Mestre. Un indirizzo in controtendenza rispetto alla politica di dismissione degli assets pubblici portato avanti delle precedenti amministrazioni e che consentirà all’Amministrazione, nel caso di un voto favorevole del Consiglio comunale, di avere un ruolo guida nel rilancio delle spiagge del Lido ed in particolare dell’area del Blue Moon completamente riqualificata in questi anni, prima con lo spostamento della spiaggia libera e poi con l’apertura al pubblico della terrazza a mare. Ancor più significativo è sottolineare che la società, detentrice di una concessione demaniale fino al 2038, ha, inoltre, investito circa 3 milioni di euro in autofinanziamento senza, quindi, indebitarsi, per la realizzazione della nuova piscina sempre in quest’area, che verrà aperta nei prossimi mesi in concomitanza con l’avvio della stagione balneare. Ancora una volta dimostriamo, con i fatti, il nostro impegno per il rilancio del Lido”.

