Via Forte Marghera sarà riqualificata con nuovo viale pedonale

La Giunta approva i lavori di riqualificazione urbana di un lato di via Forte Marghera. Boraso: “Un investimento da 600 mila euro per dare sicurezza e decoro alla zona” La Giunta comunale, riunita martedì 29 giugno in web conference, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Viabilità ed Infrastrutture stradali Renato Boraso, il progetto definitivo relativo all’intervento di riqualificazione urbana di un lato di via Forte Marghera. Si tratta di lavori attraverso i quali si consentirà una generale sistemazione dell’area – spiega Boraso – Interverremo con il riordino e l’ampliamento degli spazi e dei percorsi dedicati a pedoni e ciclisti, con la riorganizzazione degli spazi di sosta dedicati ad autobus e veicoli privati, con la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica e la realizzazione di aiuole verdi a corredo di un filare di alberi di nuova piantumazione. Si tratta quindi di lavori per un investimento complessivo di 600mila euro che si svilupperanno lungo un tratto di 870 metri di via Forte Marghera dall’incrocio con viale Ancona fino all’incrocio con via Samuele Romanin, dove è previsto un nuovo collegamento ciclopedonale per arrivare in sicurezza fino alla pista di viale San Marco. L’intervento prevede una riqualificazione di tutta la fascia stradale di via Forte Marghera che costeggia il Canal Salso per circa 3 metri di larghezza. Andiamo così a realizzare un ulteriore intervento urbano che si inserisce in un progetto complessivo che ha visto l’Amministrazione comunale investire oltre 18 milioni per la riqualificazione di Forte Marghera oltre a quelli per le nuove piste ciclabili di collegamento tra il polo universitario, lo stesso Forte, il campo di atletica e il parco di San Giuliano.