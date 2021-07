Venicemarathon. Meno un mese al 5^ CMP Venice Night Trail!

Tra un mese esatto, nella serata di sabato 28 agosto (partenza ore 21 circa), torna a Venezia il CMP Venice Night Trail, uno degli eventi di trail running più affascinanti al mondo, che vedrà sfidarsi, a lume di torcia, migliaia di atleti lungo i 16 chilometri e i 51 ponti del percorso, nella suggestiva atmosfera della notte veneziana.



Il city trail notturno, organizzato da Venicemarathon con il patrocinio del Comune di Venezia, quest’anno taglierà il traguardo della quinta edizione e sarà uno dei moltissimi eventi celebrativi per i 1600 anni della fondazione di Venezia. Oltre all’emozione unica di correre di notte nel centro storico di Venezia, gli atleti vivranno così un’atmosfera ancora più straordinaria e suggestiva.



La manifestazione sarà organizzata in totale sicurezza, seguendo i protocolli emanati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore.



Il CMP Venice Night Trail anche quest’anno saprà stupire anche per il capo tecnico che gli organizzatori, assieme all’azienda CMP, regaleranno a tutti gli iscritti. La t-shirt sarà un articolo di altissima qualità per la tecnologia dry function e l’utilizzo di tessuti altamente traspirante, con sfumature di rosso, nero e grigio, e riporterà la storica data del 4 aprile 2020. Un dettaglio che col passare del tempo acquisterà grande valore e la renderà davvero un pezzo unico perché, così come sta accadendo per i Giochi Olimpici di Tokyo, simboleggerà l’interruzione a livello planetario dello sport nel 2020 e la sua ripartenza nel 2021. La maglia presenta, inoltre, una doppia stampa: lo skyline di Venezia sul petto e la mappa della città, con tanto di percorso, disegnata sul dorso. Su entrambi i lati, l’hastag #runthebridges rinfrescherà la memoria sulla peculiarità di questo city trail: i 51 ponti.



La medaglia, che tutti i finishers riceveranno al traguardo, è stata invece scelta dagli stessi runners attraverso un social contest, che si è concluso lo scorso 23 luglio. Il modello che ha ricevuto più preferenze, circa un centinaio, vede raffigurato un runner che affronta di corsa un ponte, al cospetto del Leone Alato di San Marco, simbolo della città.



Nel frattempo, proseguono le iscrizioni e restano a disposizione solo gli ultimi 500 pettorali e a breve gli atleti riceveranno, tramite email, tutte le info utili e il percorso dettagliato. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.venicenighttrail.it



Molte sono le aziende che correranno al fianco del city trail: CMP, Pro Action, San Benedetto, Alì Supermercati, Bavaria, Dolci Palmisano, Grandi Molini Italiani e Radio Deejay. Il CMP Venice Night Trail rientra inoltre nel progetto #EnjoyRespectVenezia e, come sempre, preziosa sarà la collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e di Venezia Terminal Passeggeri.