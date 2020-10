Venezia. “Welfare di comunità”: al via il progetto Musica per tutti

“Welfare di comunità”: al via il progetto Musica per tutti. Iniziativa nell’ambito del programma “La città Sicura di sé” L’Assessorato e la Direzione Coesione sociale del Comune di Venezia informano che, in relazione al bando “Welfare di Comunità”, nell’ambito del programma “La città SIcura di sé”, avrà inizio l’11 ottobre il progetto “Musica per Tutti” dell’associazione Banda di Pellestrina.

La finalità del progetto è l’attivazione di una rete di soggetti coinvolti a favore della comunità, attraverso la sperimentazione di pratiche di ri-costruzione dei legami sociali e culturali e l’insegnamento dell’uso degli strumenti musicali per creare momenti di comunità. L’obiettivo di “Musica per tutti” è infatti l’avvio di una scuola di musica aperta e accessibile, mettendo a disposizione gratuitamente gli strumenti musicali, le attrezzature, gli spazi, l’esperienza e la professionalità dei docenti, così da garantire al maggior numero di cittadini la possibilità di partecipare. La presentazione dei corsi e del progetto si svolgerà domenica 11 ottobre alle 11.30 nella sede dell’associazione, nell’ex scuola elementare a San Pietro in Volta. Per accedere si prega di prenotare al numero 333 330 2743 oppure inviare una mail ad [email protected], poiché l’accesso sarà contingentato e si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19 vigente. “Sono contento – afferma l’assessore Venturini – dell’avvio di questa iniziativa nell’isola di Pellestrina. La musica può essere motivo di animazione territoriale e di rilancio dell’identità culturale di un luogo. Con questo progetto, frutto dell’impegno dei proponenti e del Comune di Venezia, Pellestrina potrà godere di una straordinaria opportunità”. “Sono molto soddisfatto e ringrazio con affetto Stefania Scarpa, maestra di musica della Banda musicale di Pellestrina, e tutti i membri che la compongono, per la professionalità e la dedizione dimostrata negli anni di attività”, ha aggiunto il consigliere delegato ai Rapporti con le isole Alessandro Scarpa “Marta”. “Ritengo che la scuola di musica per bambini e ragazzi dell’isola sia molto educativa, è fondamentale nella vita degli adolescenti insegnare loro l’uso degli strumenti e l’amore per l’arte”. Le 12 associazioni partecipanti al bando “Welfare di Comunità – La città Sicura di sé” hanno presentato progettualità che le vedono operare in partenariato con una variegata gamma di realtà associative e gruppi informali, e che interessano tutte le aree territoriali previste dal Bando Welfare, coprendo la gran parte del territorio comunale, l’isola di Pellestrina, la Giudecca, zone diverse sia del centro storico sia della terraferma (Marghera, Cipressina, Trivignano).

I progetti selezionati, che saranno realizzati nel corso del 2020-2021, sono cofinanziati dall’Unione europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città metropolitane 2014-2020. Il Comune di Venezia attraverso il Bando Welfare di Comunità assegnerà alle associazioni vincitrici la somma totale di 179.021,03 euro. Le attività già avviate a partire dal mese di luglio sono: il progetto “Park Cre’attivo” dell’associazione Macaco, l’”Atelier di prossimità”, a cura di AEres – Venezia per l’altraeconomia, “Insieme a S.Elena (sport-cultura-salute)” proposto dall’associazione Chiostro a S.Elena in partenariato con altre associazioni, infine il progetto “Venezia Genti” proposto dall’associazione Red Carpet for All in partenariato con Venice Calls e in collaborazione con Scout AGESCI zona Venezia e isole. La scorsa settimana sono iniziati infine i progetti “ViviTrivignano” dell’associazione San Marco di Trivignano in collaborazione con la parrocchia di San Pietro Apostolo di Trivignano e il progetto “Assieme” dell’associazione Campalto Viva (realizzato in collaborazione con l’associazione Le Calamite, l’associazione Blog Territori e Paradossi, l’associazione Terra Antica). Per informazioni sulle attività del programma La città Sicura di sé visitare la pagina Facebook La Citta SIcura di sé. Per informazioni sul progetto Musica per Tutti: email: [email protected]

Facebook: Banda Musicale Pellestrina