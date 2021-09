Venezia. Pagamento rateale canone unico spazi acquei privati

Con riferimento alle comunicazioni di pagamento relative al canone unico (CUP) per occupazioni con spazi e specchi acquei di privati cittadini (datate 1° settembre 2021) coloro che, dovendo corrispondere un canone inferiore a 516,00, hanno ricevuto la richiesta di pagamento in rata unica entro il 30 settembre 2021, vista la particolare situazione di difficoltà economica che ha colpito la Città di Venezia, possono richiedere all’ufficio Tributi un’ulteriore agevolazione di pagamento consistente nella rateazione del dovuto in 4 rate, qualora l’importo superi i 258,00 Euro.

Per richiedere tale agevolazione è possibile inviare una mail a [email protected], specificando i dati del titolare della concessione (nome, cognome e codice fiscale) e il codice titolare riportato nella comunicazione ricevuta nei giorni scorsi.

L’ufficio provvederà ad inviare i nuovi bollettini con una nuova scadenza.