Venezia, niente vetro al Redentore

Niente bevande in contenitori di vetro, che siano alcoliche o meno. Divieto anche per lo spray al peperoncino. È l’ordinanza firmata oggi dal Sindaco Luigi Brugnaro per le giornate del 15 e 16 luglio, a tutela dell’incolumità pubblica e per garantire la sicurezza urbana a Venezia, Giudecca compresa.

VENEZIA – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato l’ordinanza con cui si adottano misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana in occasione del Redentore.

Il provvedimento, che riguarda specificatamente le giornate del 15 e 16 luglio, prevede il divieto nel territorio del centro storico di Venezia, Giudecca compresa, di vendita e somministrazione di bevande, alcoliche e non, in bottiglia o qualsiasi altro contenitore in vetro.

Nel centro storico è vietato anche il trasporto sulla pubblica via, senza giustificato motivo, di qualsiasi tipo di bevande in contenitori in vetro.

Inoltre, in certe zone del centro storico specificate nell’ordinanza, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico, negli spazi concessionati, di bevande da e in contenitori di vetro.

Infine, è vietato utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin Capsicum” – comunemente conosciuti come “spray al peperoncino” – o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Per avere informazioni più dettagliate in merito alle disposizioni previste dall’ordinanza: https://www.comune.venezia.it/it/content/457-4.