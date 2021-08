Venezia Jazz Festival, speciale standard trio al Laguna Libre.

Ultimo appuntamento di Venezia Jazz Festival. Al fresco della Fondamenta di Cannaregio, venerdì 7 agosto, alle ore 20.30, il concerto promosso da Veneto Jazz e Laguna Libre, con Alessandro Lanzoni (piano), Thomas Morgan (contrabbasso) ed Eric Mcpherson (batteria). In scena alcune fra le maggiori personalità della scena jazzistica odierna, con un repertorio di standard jazz, scelti tra quelli in assoluto più avvincenti e meravigliosi del catalogo americano. Nel loro disco, registrato a New York nel 2018, colpisce il modo di interpretare questi brani, rispettando la tradizione jazzistica ma allo stesso tempo prendendosi dei rischi per costruire qualcosa di veramente originale. Un trio davvero magico, incontro tra musicisti di differenti generazioni.

Thomas Morgan è uno dei contrabbassisti più carismatici e talentuosi al mondo, a soli 36 anni è già assiduo collaboratore di Bill Frisell, Steve Coleman, Craig Taborn, Jakob Bro.

Eric McPherson, nato nel 1970 a New York, è uno straordinario batterista, dotato di un’inventiva e una sensibilità musicale fuori dal comune. Ha registrato negli ultimi cd di Jackie McLean ed Andrew Hill, è il batterista stabile del trio di Fred Hersch.



Alessandro Lanzoni, pianista fiorentino venticinquenne, è una delle più importanti rivelazioni del jazz italiano, se si considera che già da una decina di anni è all’attenzione di critica e pubblico per la profondità con cui esprime la sua poetica basata su una enciclopedica cultura musicale. Ha suonato e registrato con Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Ben Wendel, Joe Sanders, Greg Hutchinson, Roberto Gatto e molti altri.

Il concerto accompagnerà la deliziosa cucina dello chef Bamba Barry. Per le norme Covid sarà possibile fruire del concerto solo al tavolo in accompagnamento alla cena a menu fisso con arrivo prima delle 20.30. Posti limitati. Maggiorazione di 10 euro sulla cena o la prima consumazione

