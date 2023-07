Venezia F.C.: Iniziate le visite mediche in vista del ritiro

MONASTIER – Manca sempre meno al ritiro estivo della squadra di calcio del Venezia F.C.

Sono così iniziate le visite medico-sportive in preparazione del campionato autunnale degli arancio-nero-verde, presso il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier – da anni punto di riferimento per le principali squadre sportive del territorio.



Sottoporsi a visite mediche sportive prima di una stagione calcistica intensa è importante poiché permette di valutare la forma fisica degli atleti e di prevenire infortuni che potrebbero influire sulla loro performance. Durante le visite medico-sportive si eseguono infatti esami accurati, inclusi quelli ematici per valutare i livelli di glicemia, emoglobina e profilo lipidico, fornendo un quadro completo dello stato di salute generale dell’atleta. Vengono anche eseguiti esami cardiaci, come l’elettrocardiogramma sotto sforzo, per individuare eventuali anomalie o patologie cardiovascolari che potrebbero rappresentare un rischio durante l’attività sportiva ma anche il controllo visivo, del peso e dell’altezza.

Il centrocampista Tanner Tessmann durante l’elettrocardiogramma sotto sforzo

Oltre agli esami standard, vengono valutate anche la composizione corporea, la flessibilità, la forza muscolare e la capacità polmonare degli atleti. Valutazioni che consentono di individuare possibili squilibri muscolari o debolezze, che potrebbero aumentare il rischio di lesioni, e altresì di adottare un programma di allenamento personalizzato per migliorare le prestazioni.

Tali controlli contribuiscono all’individuazione precoce di eventuali problemi di salute e alla prevenzione di infortuni, garantendo una pratica sportiva sicura ed efficiente.

“Siamo grati per la fiducia che i giocatori del Venezia F.C. e gli oltre 3500 atleti ripongono in noi” commenta Matteo Geretto Responsabile Sviluppo e Comunicazione del Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier. “Il nostro scopo è offrire un servizio di alta qualità, mettendo a disposizione un team medico specializzato e le più moderne attrezzature mediche.





Visite medico-sportive importanti per professionisti e dilettanti

Nonostante le visite mediche sportive siano un requisito fondamentale per gli atleti professionisti, è importante ricordare che anche le persone che praticano lo sport a livello dilettantistico dovrebbero considerarle come parte integrante della loro routine. Come infatti dichiara il dottor Raffaele Canola Medico dello Sport del Giovanni XXIII, “Riconosciamo l’importanza di sottoporsi ai controlli periodici per garantire la salute e il benessere degli atleti, sia a livello professionistico che dilettantistico. Sottoporsi a queste valutazioni permette di ottimizzare le prestazioni, prevenire lesioni e godere appieno dei benefici che lo sport può offrire”.