Sabrina Ferilli al fianco di LNDC Animal Protection: “Chi abbandona non ha scuse”

Quest’anno LNDC Animal Protection lancia un messaggio chiaro e forte contro l’abbandono degli animali grazie a una testimonial d’eccezione, l’attrice Sabrina Ferilli: un gesto crudele che non ha nessuna giustificazione ed è un reato che deve essere prontamente denunciato alle forze dell’ordine.

Ancora oggi, nel 2023, l’abbandono di animali continua a essere una piaga che affligge tutta l’Italia e che nel periodo estivo si fa ancora più intenso.

Sono quasi 200mila i cani e gatti che ogni anno vengono lasciati a loro stessi, dopo aver passato una vita in casa e aver creato dei legami che per loro sono indissolubili. A questo dato vanno aggiunti purtroppo tutti quegli animali che nei canili e nei rifugi non ci arrivano proprio, perché ritrovati morti a seguito di incidenti stradali o per mancanza di cibo e acqua e sono ancora tantissimi.

“Innanzitutto è bene ricordare che abbandonare un animale è un reato previsto dall’art. 727 del Codice Penale e prevede l’arresto fino a un anno o un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Pene a dir poco irrisorie che infatti non rappresentano un vero deterrente e di cui chiediamo da anni l’inasprimento. Oltre a questo, chi abbandona un animale spesso pensa di restare impunito perché purtroppo c’è ancora tanta omertà e indifferenza davanti a un gesto del genere, che non viene denunciato tempestivamente e dettagliatamente come invece dovrebbe essere“, spiega Piera Rosati, presidente LNDC.

“Dall’inizio di questa estate, abbiamo già soccorso oltre 1200 animali. Se non fossimo intervenuti in tempo sarebbero morti di stenti – dice l’ssociazione animalista – Con questa campagna vogliamo lanciare un messaggio importantissimo: tutti i cittadini che assistono a un abbandono, o che trovano un animale abbandonato, devono segnalare immediatamente il fatto alle Forze dell’Ordine, che sono tenute a intervenire tempestivamente, e contestualmente allo Sportello legale di LNDC Animal Protection inviando una e-mail ad [email protected]“.

Affinché la segnalazione e la conseguente denuncia siano efficaci, è assolutamente necessario fornire più dettagli possibili tra cui:

data, ora e luogo esatto in cui è avvenuto il fatto

racconto preciso di ciò a cui si è assistito direttamente o indirettamente

foto o video che documentino l’accaduto quanto più chiaramente possibile, mostrando anche la targa di un eventuale veicolo coinvolto

infine, è importante specificare la propria disponibilità a testimoniare in caso di procedimento penale.

“I nostri amici animali si affidano completamente a noi e l’abbandono per loro rappresenta un tradimento dal quale spesso non riescono a riprendersi del tutto. Non c’è niente che possa giustificare un gesto di questa gravità“, conclude LNDC Animal Protection.