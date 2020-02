Venezia: entra in funzione il “conta persone”

Venerdì è stato presentato dall’Assessore Paola Mar il “conta persone”, una rete formata da 34 sensori che permetterà di monitorare il flusso di persone che arriveranno nella Città Storica durante il Carnevale.

L’Assessore Mar ha precisato che il “conta persone” è costituito da sensori e telecamere che rilasceranno dati ogni 25 centesimi di secondo. Verrà così evidenziata la densità di persone in un preciso momento e la velocità di spostamento.

Sarà così possibile deviare i pedoni in altra zona e quindi di non intasare o bloccare la circolazione. Verranno rilevati gli itinerari più frequentati come Piazza San Marco e Rialto e provvedere ad indirizzare i visitatori in un percorso meno intasato.

Il tutto naturalmente nel pieno rispetto della privacy.

