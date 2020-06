Si è svolto nella mattina del 24 Giugno il webinar promosso dal Comune di Venezia dal titolo “Venezia e la nuova missione urbana di Horizon Europe: 100 città climaticamente neutre e intelligenti al 2030“, al quale hanno partecipato per l’Amministrazione comunale l’assessore all’Ambiente, Massimiliano De Martin, e il direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile, Danilo Gerotto.

Al centro del dibattito il ruolo della città di Venezia nell’ambito del programma “Horizon Europe“, che la Commissione europea sta mettendo a punto per sostenere l’impegno di 100 città europee a diventare climaticamente neutre e intelligenti, accompagnandole nella definizione di un percorso concreto di trasformazione, tradotto in un Contratto tra le città e la Commissione europea, costruito con e per i cittadini. I progetti che attueranno il Contratto potranno essere finanziati dai fondi del programma per la ricerca e innovazione Orizzonte Europa, utilizzando in modo complementare e sinergico gli altri fondi comunitari e nazionali disponibili.

“Abbiamo dimostrato quanto la nostra città sia all’avanguardia in chiave ambientale”

“I rappresentanti della Commissione europea che hanno partecipato hanno potuto apprezzare il dinamismo del territorio comunale e metropolitano in chiave ambientale – commenta De Martin, intervenuto con il contributo ‘Clima, salute, innovazione e ricerca, le sfide e le prospettive per Venezia nell’Unione europea al 2030’ – Il webinar di oggi ha dimostrato come Venezia sia pienamente in linea con i progetti di Bruxelles in fatto di green deal, mobilità, neutralità ambientale ed edifici a emissioni zero. Si è respirata un’atmosfera di sintonia, cui si aggiunge una veemente voglia di fare, nella consapevolezza che il cammino è ancora lungo. Venezia allo stato è l’unica città europea candidata al programma ‘Horizon Europe’ e ha tutti i parametri in regola. Questo è il frutto di un’intensa opera di coinvolgimento di tutti gli stakeholder del territorio, interessando circa 65 realtà, dall’associazionismo al mondo accedemico. Non posso che ringraziare – conclude – tutti coloro che hanno partecipato ai tavoli di lavoro. Per suggellare i passi in avanti compiuti abbiamo invitato i rappresentanti della Commissione europea in città per il prossimo autunno, per approfondire di persona il futuro del nostro territorio metropolitano e di tutto il Vecchio Continente”.

Alla sessione plenaria del webinar hanno preso parte anche Philippe Froissard, della Direzione Generale della Commissione europea, Anna Lisa Boni, membro del Board di esperti per la Missione Città climaticamente neutre e intelligenti della Commissione europea e segretario generale di Eurocities. A seguire si sono poi svolte sessioni tematiche parallele virtuali in cui cittadini e stakeholder che operano nel mondo del lavoro e delle imprese, nel turismo e nei servizi, nella ricerca, nell’istruzione e nella formazione, nella cultura e nel sociale, si sono confrontati sulle possibili azioni e strumenti necessari per fare di Venezia una città climaticamente neutra e intelligente e sul contributo attivo che i cittadini potrebbero dare. Tra i temi al centro del dibattito le energie rinnovabili e la transizione energetica equa, la mobilità pulita, sicura ed efficiente, l’economia circolare, gli edifici a zero emissioni di carbonio.

Le conclusioni sono state affidate all’assessore De Martin e a Emmanuel Forest, membto del Board di esperti per la Missione Città climaticamente neutre e intelligenti della Commissione europea e vicepresidente di Bouygues SA.

Commenta la news

commenti